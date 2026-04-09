Lào Cai: Người dân tìm thấy cá thể khỉ mặt đỏ, bàn giao cho cơ quan chức năng

Thứ Năm, 22:57, 09/04/2026
VOV.VN - Chiều 9/4, UBND phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai phối hợp với lực lượng kiểm lâm khu vực tiếp nhận 01 cá thể khỉ mặt đỏ do người dân tự nguyện giao nộp. Cá thể khỉ này sau đó được bàn giao cho Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên để chăm sóc, tái thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, vào sáng 8/4, ông Hoàng Văn Chung, trú tại tổ 2, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai phát hiện một cá thể khỉ mặt đỏ, trọng lượng khoảng 2,5 kg, trong tình trạng hoảng sợ, co rúm ở góc vườn nhà. Sau khi được cho ăn hoa quả, khỉ không rời đi mà tiếp tục quanh quẩn trong khuôn viên. Lo ngại bị người dân bắt giữ, ông Chung đã đưa về chăm sóc tạm thời và chủ động báo cáo chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm để xử lý theo quy định.

Cá thể khỉ được tìm thấy trong vườn nhà người dân phường Nghĩa Lộ

Cơ quan chức năng xác định đây là loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, cần được bảo vệ; từ đó hướng dẫn gia đình ông Chung hoàn thiện thủ tục, tổ chức bàn giao cá thể khỉ về cho đơn vị chuyên môn.

Việc người dân chủ động phát hiện, bảo vệ và tự nguyện giao nộp động vật hoang dã quý hiếm thể hiện ý thức trách nhiệm trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần ngăn chặn tình trạng săn bắt, buôn bán, nuôi nhốt trái phép động vật rừng.

Ông Chung bàn giao khỉ cho lực lượng chức năng
PV/VOV-Tây Bắc
Bắt được rái cá, nam thanh niên chủ động giao nộp động vật hoang dã

Xuất hiện trăn bạch tạng quý hiếm ở Chợ Gạo, Đồng Tháp

Khởi tố vụ án vận chuyển rắn hổ mang chúa trái phép ở Thái Nguyên

