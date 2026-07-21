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Lào Cai nỗ lực khắc phục giao thông, ổn định đời sống sau mưa lũ

Thứ Ba, 20:48, 21/07/2026
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VOV.VN - Các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương khắc phục giao thông để sớm kết nối trở lại với xã Chế Tạo, tỉnh Lào Cai. Trong khi tuyến đường chính vào xã vẫn chưa thể lưu thông, giao thông nội xã đã cơ bản được khôi phục, công tác cứu trợ và ổn định đời sống người dân đang được triển khai tích cực.

Theo thống kê của UBND xã Chế Tạo, đợt mưa lũ vừa qua đã làm ảnh hưởng 43 ngôi nhà và tài sản, hoa màu. Đường liên xã, liên thôn bị sạt lở với khối lượng ước tính hơn 10.000m³ đất, đá. Đặc biệt, một cầu gỗ dài khoảng 20m, rộng 2,1m tại khu dân cư Nà Háng, thôn Tà Dông bị lũ cuốn trôi, khiến 32 hộ dân đi lại gặp khó khăn.

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Ông Giàng A Chua, Chủ tịch UBND xã Chế Tạo cho biết, tuyến đường từ trung tâm huyện Mù Cang Chải cũ vào xã hiện vẫn bị chia cắt tại khu vực xã Lao Chải do sạt lở. Các đơn vị đang huy động máy móc, nhân lực tập trung khắc phục, dự kiến phải mất thêm vài ngày nữa mới có thể thông tuyến hoàn toàn.

Đến nay, các tuyến từ trung tâm xã đến 4/4 thôn đã được thông xe máy. Riêng khu Nà Háng, thuộc thôn Tà Dông, vẫn chưa thể đi lại bằng xe máy do hai cầu tạm bị lũ cuốn trôi.

Các nhà bị ảnh hưởng do mưa đến thời điểm này cơ bản đã khắc phục xong. Các tuyến từ trung tâm xã đi các thôn hiện đã lưu thông được bằng xe máy. Nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm của người dân cơ bản vẫn được đảm bảo, chưa xảy ra tình trạng thiếu thốn...

Một số hình ảnh về lực lượng chức năng xã Chế Tạo khơi thông giao thông sau mưa lũ:

lao cai no luc khac phuc giao thong, on dinh doi song sau mua lu hinh anh 1
lao cai no luc khac phuc giao thong, on dinh doi song sau mua lu hinh anh 2
lao cai no luc khac phuc giao thong, on dinh doi song sau mua lu hinh anh 3
lao cai no luc khac phuc giao thong, on dinh doi song sau mua lu hinh anh 4
Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc
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