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Lào Cai thông đường tạm, học sinh trở lại trường sau sạt lở

Thứ Tư, 19:52, 23/09/2026
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VOV.VN - Sau một thời gian khẩn trương huy động máy móc, phương tiện để khắc phục điểm sạt lở khu vực Làng Câu trên, thôn Gốc Gạo, xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai, cuối giờ chiều nay, tuyến đường đã tạm thời thông xe máy, giúp người dân đi lại thuận lợi hơn và bảo đảm học sinh khu vực bị ảnh hưởng đi học trở lại bình thường.

Trước đó, mưa lớn kéo dài gây sạt lở khoảng gần 6.000m3 đất đá từ taluy dương xuống tuyến đường đi Làng Câu trên, khiến giao thông ách tắc, 37 hộ dân với hơn 100 nhân khẩu tạm thời bị cô lập. Lực lượng tại chỗ và người dân địa phương đã phải mở đường tạm để đi ra bên ngoài.

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Hiện trường điểm sạt lở

Trong sáng 23/9, UBND xã Tân Hợp đã huy động máy móc, phương tiện khẩn trương san gạt đất đá, mở đường tạm. Đến hơn 17 giờ cùng ngày, tuyến đường đã được xử lý bước đầu, bảo đảm cho xe máy lưu thông qua khu vực sạt lở. Việc khơi thông tạm thời giúp người dân đi lại thuận lợi và học sinh khu vực Làng Câu trên có thể đến trường bình thường từ ngày mai, 24/9.

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Chính quyền địa phương nỗ lực khắc phục

Theo UBND xã Tân Hợp, việc xử lý dứt điểm toàn bộ điểm sạt lở vẫn cần thêm thời gian do khối lượng đất đá lớn. "Điểm sạt lở là đường bê tông chạy dọc theo suối. Hiện có mấy chục hộ dân ở phía trong bị ảnh hưởng, hiện đã mở một lối mòn để bà con tạm thời đi bộ. Khối lượng sạt lở khoảng trên 5.000m³, trong đó có nhiều đá lớn, nên việc khắc phục gặp nhiều khó khăn, do khu vực này không có mặt bằng để bố trí cùng lúc hai máy thi công. Hôm nay, xã tập trung khắc phục để thông đường cho xe máy. Ngày mai, các cháu học sinh có thể trở lại trường bình thường. Sau đó, địa phương tiếp tục huy động máy móc, xử lý từng bước để khắc phục toàn bộ điểm sạt lở, bảo đảm an toàn cho người dân", Ông Hà Trung Kiên, Chủ tịch UBND xã Tân Hợp cho biết.

Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc
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