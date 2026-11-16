English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lắp đặt 76 thiết bị cảm biến đo chất lượng không khí tại Hà Nội

Thứ Hai, 11:22, 16/11/2026
VOV.VN trên Google News

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai lắp đặt 76 thiết bị cảm biến đo nhanh đo chất lượng không khí tại Hà Nội, nhằm bổ sung dữ liệu đầu vào cho mô hình dự báo chất lượng không khí, hỗ trợ phát hiện những khu vực có dấu hiệu suy giảm chất lượng không khí.

 

Một trong những điểm nghẽn trong kiểm soát ô nhiễm không khí tại Hà Nội hiện nay là mạng lưới quan trắc còn thiếu và chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Hiện thành phố Hà Nội có 2 trạm quan trắc chuẩn đang hoạt động, trong khi 32 trạm cảm biến đã hết thời hạn sử dụng và tạm dừng vận hành.

lap dat 76 thiet bi cam bien do chat luong khong khi tai ha noi hinh anh 1
Đường phố Hà Nội chìm trong lớp sương mù do ô nhiễm không khí. Ảnh: Lê Đông/TTXVN

Để nhận diện đầy đủ hơn diễn biến ô nhiễm không khí, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang hỗ trợ Hà Nội mở rộng mạng lưới thiết bị cảm biến đo nhanh, tăng mật độ thu thập dữ liệu tại các khu vực có nguy cơ ô nhiễm.

Cụ thể, từ đầu năm 2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai lắp đặt 125 thiết bị cảm biến đo nhanh tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Các thiết bị này bổ sung dữ liệu đầu vào cho mô hình dự báo chất lượng không khí, đồng thời hỗ trợ phát hiện những khu vực có dấu hiệu suy giảm chất lượng không khí.

Đến tháng 10/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã lắp đặt 98/125 thiết bị dự kiến tại khu vực miền Bắc, trong đó trên địa bàn Hà Nội đã lắp đặt 76 thiết bị và 49 thiết bị tại các địa phương lân cận.

Theo ông Lê Thanh Nam, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, ngành nông nghiệp và môi trường Hà Nội đang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường đo đạc, dự báo diễn biến ô nhiễm, chuẩn bị phương án ứng phó với những đợt ô nhiễm cao khi điều kiện thời tiết bất lợi.

Bên cạnh đó, Sở cũng đề nghị tăng cường kiểm tra đột xuất tại các xã, phường và bổ sung nhiệm vụ xử lý nước thải làng nghề vào chương trình công tác - ông Lê Thanh Nam nhấn mạnh.

lap dat 76 thiet bi cam bien do chat luong khong khi tai ha noi hinh anh 2
Chất lượng không khí tại Hà Nội phản ánh tình trạng ô nhiễm không khí ở mức không lành mạnh. Ảnh: Lê Đông/TTXVN

Theo báo cáo của Văn phòng Thành ủy, Tổ công tác về giải quyết điểm nghẽn ô nhiễm môi trường được thành lập theo Quyết định số 3414-QĐ/TU ngày 30/10/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy. Dự thảo Chương trình công tác năm 2027 tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ gồm quản lý chất lượng không khí, quản lý chất thải rắn và cải thiện môi trường nước.

lap dat 76 thiet bi cam bien do chat luong khong khi tai ha noi hinh anh 3
Ô nhiễm không khí tại Hà Nội tăng cao do nhiều yếu tố như: khí thải công nghiệp, đốt rơm rạ tràn lan, ùn tắc giao thông, xây dựng, sử dụng dùng than tổ ong… Ảnh: TTXVN

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chương trình, xác định rõ những nhiệm vụ cần ưu tiên, cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Đối với các dự án xử lý rác còn vướng mắc, phải làm rõ từng thủ tục, hạng mục chậm tiến độ và đơn vị có trách nhiệm tháo gỡ, bảo đảm các mục tiêu cải thiện môi trường được triển khai theo lộ trình cụ thể.

du-du-1.jpg

Cách xử trí khi bị viêm nhiễm sau quan hệ tình dục không an toàn

VOV.VN - Một lần trót quan hệ không an toàn, người đàn ông bị viêm nhiễm cơ quan sinh dục. Dù đã đến bệnh viện khám và điều trị, bệnh nhân vẫn còn nhiều băn khoăn. Ths. BSCKII Hà Ngọc Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.

Theo Nam Giang/Báo Tin tức và Dân tộc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đề nghị quy rõ trách nhiệm khi không phản hồi, bỏ sót kiến nghị của người dân
Đề nghị quy rõ trách nhiệm khi không phản hồi, bỏ sót kiến nghị của người dân

VOV.VN - Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đề nghị khi sửa Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở làm rõ thời hạn, trách nhiệm và hệ quả pháp lý khi không phản hồi, quy định cơ chế phối hợp, chuyển xử lý, thông báo kết quả đối với kiến nghị không thuộc thẩm quyền hoặc liên quan đến nhiều cơ quan, tránh đùn đẩy, bỏ sót kiến nghị.

Đề nghị quy rõ trách nhiệm khi không phản hồi, bỏ sót kiến nghị của người dân

Đề nghị quy rõ trách nhiệm khi không phản hồi, bỏ sót kiến nghị của người dân

VOV.VN - Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đề nghị khi sửa Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở làm rõ thời hạn, trách nhiệm và hệ quả pháp lý khi không phản hồi, quy định cơ chế phối hợp, chuyển xử lý, thông báo kết quả đối với kiến nghị không thuộc thẩm quyền hoặc liên quan đến nhiều cơ quan, tránh đùn đẩy, bỏ sót kiến nghị.

Nhận diện đúng điểm nóng, triển khai giải pháp giảm ô nhiễm không khí
Nhận diện đúng điểm nóng, triển khai giải pháp giảm ô nhiễm không khí

VOV.VN - Ô nhiễm không khí tại Hà Nội và các tỉnh lân cận đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về kiểm soát nguồn phát thải, nâng cao hiệu quả quản lý và triển khai các giải pháp đồng bộ. Trong đó, nhận diện chính xác điểm nóng ô nhiễm trên cơ sở dữ liệu quan trắc tin cậy được xem là chìa khóa để sử dụng hiệu quả nguồn lực

Nhận diện đúng điểm nóng, triển khai giải pháp giảm ô nhiễm không khí

Nhận diện đúng điểm nóng, triển khai giải pháp giảm ô nhiễm không khí

VOV.VN - Ô nhiễm không khí tại Hà Nội và các tỉnh lân cận đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về kiểm soát nguồn phát thải, nâng cao hiệu quả quản lý và triển khai các giải pháp đồng bộ. Trong đó, nhận diện chính xác điểm nóng ô nhiễm trên cơ sở dữ liệu quan trắc tin cậy được xem là chìa khóa để sử dụng hiệu quả nguồn lực

Hoàn thiện chính sách, tăng cường phối hợp liên vùng để giảm ô nhiễm không khí
Hoàn thiện chính sách, tăng cường phối hợp liên vùng để giảm ô nhiễm không khí

VOV.VN - Ô nhiễm không khí đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về hoàn thiện chính sách, kiểm soát nguồn phát thải và tăng cường phối hợp giữa các địa phương. Quản lý chất lượng không khí theo hướng liên vùng, liên tỉnh được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Hoàn thiện chính sách, tăng cường phối hợp liên vùng để giảm ô nhiễm không khí

Hoàn thiện chính sách, tăng cường phối hợp liên vùng để giảm ô nhiễm không khí

VOV.VN - Ô nhiễm không khí đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về hoàn thiện chính sách, kiểm soát nguồn phát thải và tăng cường phối hợp giữa các địa phương. Quản lý chất lượng không khí theo hướng liên vùng, liên tỉnh được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục