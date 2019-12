Lập lại trật tự đô thị ở Móng Cái: Không chỉ là “hành động” trên giấy

Nhiều năm qua, tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, tình trạng người dân, doanh nghiệp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, vi phạm trật tự đô thị, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Bên cạnh đó, tình trạng các nhà xe chèo kéo, dừng, bắt khách sai quy định, phóng nhanh, vượt ẩu cũng diễn ra hàng ngày.

Nhiều quán ăn, quán cà phê... cũng vô tư lấn chiếm vỉa hè phục vụ mục đích kinh doanh.

Địa bàn phường Trần Phú có cửa khẩu Quốc tế Móng Cái cùng 4 chợ với hơn 3.000 hộ kinh doanh, thêm vào đó là khu phố đi bộ, khu ẩm thực sầm uất. Nơi đây mỗi ngày đón hàng nghìn du khách tham quan, mua sắm. Các tuyến đường lớn như Đào Phúc Lộc, Trần Phú, Vườn Trầu… thường xuyên diễn ra tình trạng lòng, lề đường trở thành “bến đỗ xe”. Từng dãy ô tô dừng đỗ sai quy định khiến đường phố ở Móng Cái trở nên chật chội, ùn tắc, gây cản trở giao thông. Lòng đường bị lấn chiếm, nhiều quầy tạp hóa, quán cà phê cũng vô tư sử dụng vỉa hè để xe máy, kê bàn ghế để kinh doanh.

Anh Nguyễn Văn Đà, khách du lịch tới từ Hải Dương cho biết: “Đường đi ra chợ họ lấn chiếm ra hết đường, còn vừa đúng một khoảng cho ô tô đi. Người ta lấn chiếm rồi thì mình cũng phải đi tránh ra, không chẳng may động vào lại đổ vỡ người ta lại bắt đền. Nói chung là nơi cửa khẩu du lịch thì phải chấp nhận cho xe họ đỗ, còn những khu vực người kinh doanh buôn bán lấn chiếm tôi nghĩ lực lượng chức năng nên dẹp vào để hè phố thông thoáng hơn”.



Theo ông Lê Mạnh Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường Trần Phú, thành phố Móng Cái: Quản lý duy trì đường thông hè thoáng trên địa bàn phường là kế hoạch trọng điểm và thường xuyên của chính quyền địa phương, thế nhưng tình trạng người dân và doanh nghiệp vi phạm vẫn đang là một vấn đề bức xúc.

“Các hộ kinh doanh lấn chiếm lòng đường vỉa hè chủ yếu ở xung quanh các chợ trung tâm. Nếu bà con, nhất là khách mua hàng ý thức được là vào bên trong các chợ, các nhà hàng, không mua bên ngoài thì thoáng hơn và không có những trường hợp bán hàng rong bên ngoài nữa. Trong dịp cuối năm, chúng tôi sẽ ra quân tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm, nếu các hộ kinh doanh có hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường thì sẽ lập biên bản xử lý luôn, tạm giữ tang vật phương tiện và xử phạt vi phạm hành chính”, ông Lê Mạnh Hưng nói.

Dãy ô tô nối dài khiến đường phố trở nên chật chội, ùn tắc, gây cản trở giao thông nghiêm trọng.

Khu vực xung quanh bến xe khách thành phố Móng Cái, trật tự đô thị, an toàn giao thông cũng vô cùng lộn xộn. Cứ từ tờ mờ sáng cho đến chập tối, từng đoàn xe khách, xe limosine thay nhau dừng đỗ trái quy định trên tuyến đường Hùng Vương, tranh giành, chèo kéo khách. Thậm chí, nhiều trường hợp các nhà xe không xếp hàng đúng lốt, tăng ga vượt mặt xe khác để bắt khách xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến tình trạng mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân cũng như du khách. Dịch vụ trà đá, xe ôm, taxi ăn theo cũng tạo ra tình trạng lộn xộn, mất an ninh trật tự.

Tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nay, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị.

Đáng nói là, ở những khu vực “điểm nóng” về an ninh trật tự, an toàn giao thông kể trên lại không hề có bóng dáng của các cán bộ, chiến sĩ CSGT thành phố. Những người dân sinh sống ở những khu vực này không ghi nhận thấy bất kỳ sự vào cuộc kiểm tra nào từ phía cơ quan chức năng, đặc biệt là Đội CSGT- Công an thành phố Móng Cái, hay Đội kiểm tra Trật tự đô thị và Môi trường thành phố…

Anh Nguyễn Tuấn Anh, người dân sinh sống tại thành phố Móng Cái, cho biết: “Xe đi như thế cũng ảnh hưởng đến giao thông, ảnh hưởng đến người dân. Dừng đón khách không đúng quy định, cứ tràn hết ra ngoài đường lấn hết đường, đang đi mà họ dừng đột ngột nhiều khi mình không xử lý kịp. Tham gia giao thông gần như mình không thấy lực lượng chức năng kiểm tra, tại vì cái hiện trạng này vẫn thấy diễn ra hằng ngày. Nếu như mà có thì chắc hiện trạng này sẽ không xảy ra nữa”.

Tình trạng này đã diễn ra trên địa bàn thành phố nhiều năm nay, nhưng ở những khu vực “điểm nóng” về an ninh trật tự, an toàn giao thông kể trên lại không hề có bóng dáng của các cán bộ, chiến sĩ CSGT thành phố.

Để giải quyết bài toán khó này, chính quyền và các lực lượng chức tại thành phố Móng Cái cần có những biện pháp quyết liệt, sát sao hơn nữa chứ không phải chỉ “hành động” trên các văn bản giấy tờ nhưng lại xa rời thực tế. Chỉ có như vậy ý thức chấp hành pháp luật của người dân mới được nâng cao, trật tự đô thị, an toàn giao thông mới được lặp lại, đảm bảo mỹ quan đô thị, thành phố Móng Cái mới trở thành một thành phố đẹp tới du khách trong và ngoài nước./.