Lễ khai trường giữa trùng khơi Bạch Long Vĩ

Giữa trùng khơi, trường Tiểu học Bạch Long Vĩ (thành phố Hải Phòng) sáng nay (5/9) rộn ràng cờ hoa, tiếng trống khai trường và niềm vui của thầy, trò trong ngày đầu năm học mới. Đây là cơ sở giáo dục công lập duy nhất trên đặc khu Bạch Long Vĩ, đảm nhận việc dạy học cho trẻ từ 3 tuổi đến hết bậc tiểu học.

Năm học 2026 - 2027, ngôi trường đặc biệt giữa biển khơi này có 40 học sinh, gồm 22 trẻ mầm non và 18 học sinh tiểu học. Cùng các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ trên đảo cũng có mặt, chung vui trong ngày khai trường. Các em được trao quà, sách giáo khoa, đồ dùng học tập và phần thưởng từ Quỹ “Nâng bước em đến trường”.

Thầy và trò trường Tiểu học Bạch Long Vĩ (thành phố Hải Phòng) náo nức trong ngày khai trường.

Xa đất liền, số lượng giáo viên và học sinh ít, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đường truyền internet có lúc chưa ổn định, nhưng học sinh Bạch Long Vĩ ngày càng có thêm điều kiện tiếp cận với môi trường giáo dục hiện đại, rút ngắn khoảng cách với đất liền.

Trước năm học mới, nhiều hạng mục của trường được sửa chữa, cải tạo; các lớp học được bổ sung ti vi, phòng máy được trang bị thêm máy tính; học sinh được cấp sách giáo khoa và đồ dùng học tập. Cô giáo Lưu Thị Thoa, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bạch Long Vĩ cho biết, cùng với việc tăng cường cơ sở vật chất, nhà trường còn nhận được sự hỗ trợ về chuyên môn từ các trường trong đất liền.

Năm học 2026 - 2027, trường Tiểu học Bạch Long Vĩ có 40 học sinh, gồm 22 trẻ mầm non và 18 học sinh tiểu học.

"Các cháu học sinh ở đảo được quan tâm cả về cơ sở vật chất, về trang thiết bị phục vụ cho học tập. Nhà trường cũng đã được sự chỉ đạo của Sở Giáo dục Hải Phòng và được kết nối với những trường trong đất liền để tạo điều kiện về chuyên môn như: Trường Tiểu học Chu Văn An đã giúp đỡ trường về chuyên môn, có những buổi học trực tuyến; trường Sao Sáng 4 kết nghĩa với trường Tiểu học Bạch Long Vĩ, hỗ trợ về chương trình Mầm non", cô giáo Lưu Thị Thoa, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bạch Long Vĩ cho biết thêm.

Các em học sinh trường Tiểu học Bạch Long Vĩ nhận quà trong ngày khai trường.

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