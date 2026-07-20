Lễ lấy nước Hồ Gươm tri ân các anh hùng liệt sĩ trên sông Thạch Hãn, Quảng Trị

Từ sáng sớm, các cựu chiến binh là những đặc công, biệt động năm xưa đã hội tụ tại khu vực Đền Ngọc Sơn, Hồ Hoàn Kiếm để làm lễ lấy nước hồ Gươm, mang vào Quảng Trị với một tâm niệm, nước Hồ Gươm - dòng nước linh thiêng của Thủ đô ngàn năm văn hiến, là tình cảm của người dân Hà Nội gửi tới những người con đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Dòng nước sẽ được tưới lên vùng đất nơi các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống tại Thành cổ Quảng Trị và hòa vào dòng sông Thạch Hãn như lời nhắn gửi rằng những người còn sống vẫn luôn nhớ về các anh.

Cựu chiến binh Trần Viết Nội, Trưởng Ban Liên lạc Đặc công - Biệt động hợp thành toàn quốc chia sẻ:“Đồng bào Thủ đô gửi nước Hồ Gươm vào tưới mát cho những người con đã hy sinh tại Thành cổ Quảng Trị và dòng sông Thạch Hãn cũng như tỉnh Quảng Trị. Các đồng chí 54 năm nay chưa được về gia đình. Nỗi nhớ nhà của liệt sĩ mình không đọc được nhưng mình biết các anh cũng mong mỏi lắm. Đau lắm thương lắm. Từng thảm cỏ Quảng Trị, đều là có xương máu của của anh em hết. Không có hài cốt đâu. Cho nên là chúng tôi vào thương lắm. không thể quên được đồng đội mình”.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, hàng vạn quân tăng cường Thủ đô Hà Nội đã lần lượt tham gia chiến đấu trên khắp các chiến trường miền Nam, trên chiến trường ba nước Đông Dương và tuyến lửa Trường Sơn huyền thoại. Đặc biệt, tại chiến trường Thành cổ Quảng trị “đất lửa” nơi ghi dấu sự hy sinh anh dũng của gần 1 vạn cán bộ, chiến sĩ. Mỗi tấc đất tại Thành Cổ và dòng sông Thạch Hãn đều thấm đẫm máu xương của các anh hùng liệt sĩ.

Hòa bình lập lại, những người lính trở về đời thường nhưng trong lòng chưa bao giờ nguôi nỗi nhớ đồng đội, không thể lãng quên những người đã hy sinh, đã đổ máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đặc biệt là những liệt sĩ đã nằm lại trong cuộc chiến khốc liệt bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Đại tá Vũ Đình Quý, Phó Trưởng Ban thường trực Hội cựu chiến binh quân tăng cường thủ đô Hà Nội chia sẻ: Mỗi năm, vào dịp 27/7 các cựu chiến binh đều trở về thành cổ Quảng Trị để thắp nén hương, nhớ về đồng đội. Năm nay, trở về Quảng Trị, các cựu chiến binh đặc công, biệt động mang theo dòng nước thiêng từ Hồ Hoàn Kiếm để dâng lên tưởng niệm, tưới mát hương linh các anh hùng liệt sĩ và hòa vào dòng sông Thạch Hãn, như một lời tri ân sâu nặng của những người đồng đội còn sống.

"Việc đưa nước vào tưới mát cho anh hùng liệt sĩ ở thành cổ Quảng Trị và hòa vào dòng sông Thạch Hãn có một ý nghĩa rất sâu nặng. Những người may mắn còn sống như chúng tôi với những người đã hy sinh là đồng đội, mà đồng đội trong chiến tranh không bao giờ có thể quên nhau được. Hòa bình, chúng tôi luôn nghĩ đến đồng đội mình đã mất và tìm mọi cách để tìm lại đồng đội. Tri ân với những đồng đội đã nằm lại trong khắp các chiến trường ba nước Đông Dương và chiến trường Trường Sơn như một sự gắn kết thế giới tâm linh, bản thân chúng tôi cũng nhẹ lòng", Đại tá Vũ Đình Quý chia sẻ.

Trong hành trình mang nước Hồ Gươm vào Quảng Trị, không chỉ có những cựu chiến binh trở lại chiến trường xưa với đồng đội, mà còn có nhiều bạn trẻ cùng chung tấm lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ. Với chị Nguyễn Thị Thu Thủy, Trưởng nhóm thiện nguyện Lucky Friend, được đồng hành trong chuyến đi là một niềm vinh dự và cũng là dịp để thế hệ hôm nay bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

“Chúng tôi xin tỏ lòng biết ơn, tri ân bằng những hoạt động thiện nguyện. Những món quà như một chút tấm lòng gửi đến các anh hùng liệt sĩ đã ra đi mãi mãi ở tuổi 20 trên dòng sông Thạch Hãn và tại Thành cổ Quảng Trị, cũng như trên khắp tất cả các vùng miền của Tổ quốc", chị Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết.

Hình ảnh lễ lấy nước Hồ Gươm để đưa nước vào Thành cổ Quảng Trị, sông Thạch Hãn: