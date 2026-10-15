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Xúc động Lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ tại Cần Thơ

Thứ Năm, 12:07, 15/10/2026
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VOV.VN - Sáng nay (15/10), tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Cần Thơ (khu vực 2, phường Cái Răng), Ban Chỉ đạo 515 thành phố tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ được Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời Bộ CHQS thành phố và Đội K90 Cục Chính trị Quân khu 9 quy tập tại xã Đông Phước và xã Thới

Tham dự có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đại điện Bộ Quốc phòng, Quân khu 9, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương.

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120 quách đựng hài cốt liệt sĩ được đặt ngay ngắn trên giá khiêng, phủ Quốc kỳ và bảo vệ bằng lồng kính trước khi tiến hành lễ viếng, truy điệu và an táng
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Các đại biểu tiến hành dâng hoa, dâng hương tại tượng đài liệt sĩ trong buổi lễ

Trong không khí trang nghiêm, trước Tượng đài và những hàng bia mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố, các đại biểu thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

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Đại biểu xúc động khi đứng trước hài hài cốt các liệt sĩ

Tại buổi lễ, ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ thắp hương và đọc lời điếu, bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ông Lê Công Lý nhấn mạnh, trước đài tưởng niệm thiêng liêng, nhìn những hàng bia mộ thầm lặng nhưng hiên ngang, chúng ta lại càng thấu hiểu hơn cái giá của hòa bình, độc lập, tự do ngày hôm nay. Mỗi ngôi mộ, mỗi tấm bia liệt sĩ không chỉ khắc ghi một cái tên, mà là cả một câu chuyện về lòng yêu nước, đức hy sinh và khí phách anh hùng: "Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố long trọng truy điệu, tiễn đưa 120 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Dù danh tính, quê quán, đơn vị chưa được xác định đầy đủ  nhưng với cả lòng thành kính và biết ơn, TP Cần Thơ xin đón các đồng chí về yên nghỉ trong lòng đất mẹ quê hương. Dù đến từ miền quê nào, hy sinh ở nơi đâu, xin hương hồn các đồng chí hãy xem Cần Thơ là quê hương, là nơi bình yên để yên nghỉ, nơi luôn có tình cảm, sự chở che và lòng biết ơn sâu nặng của đồng đội và nhân dân".

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Ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ thắp hương và đọc lời điếu, bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ
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Ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương và và Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiễn đưa liệt sĩ vào lòng đất mẹ

Theo Ban Chỉ đạo 515 TP Cần Thơ, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 phát động, các Đội Lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đã hoàn thành công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại 17 nghĩa trang liệt sĩ. Trong đó, các đội đã khai quật 5.038 mộ, lấy 4.122 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ.

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Nghi thức hạ huyệt, đóng nắp mộ và lấy quốc kỳ được thực hiện trang nghiêm

Các đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đã thực hiện tốt công tác quán triệt các văn bản quy định về Quy trình kỹ thuật lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao, bảo quản, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ đúng quy định. Đến nay, Ban Chỉ đạo 515 thành phố đã bàn giao 3.784 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để Viện Pháp y Quân đội xét nghiệm ADN đúng quy định. Hiện tại đang lưu trữ 338 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ. Các di vật phát hiện khi lấy mẫu được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm kiếm thân nhân liệt sĩ.

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Lễ truy điệu, an táng 120 hài cốt liệt sĩ một lần nữa khẳng định truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; đồng thời nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau luôn ghi nhớ công lao, sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ

Đại tá Phạm Ngọc Quang, Thành uỷ viên – Chính uỷ Bộ chỉ huy quân sự TP Cần Thơ thông tin: "Trong thời gian tới mặc dù đã hoàn thành được tiến độ thời gian nhưng chuyện tìm kiếm thông tin, tìm mộ liệt sĩ vẫn tiếp tục diễn ra trên địa bàn thành phố. Khi nào còn thông tin, khi nào còn mộ liệt sĩ trên địa bàn thành phố, thì đội quy tập hài cốt liệt sĩ của TP Cần Thơ, mà thường trực là Bộ chỉ huy quân sự TP Cần Thơ sẽ tiến hành đưa tất cả hài cốt về nghĩa trang để đảm bảo không còn hài cốt liệt sĩ nào ở ngoài nghĩa trang của thành phố. Đây là việc làm hết sức thiêng liêng, một nghĩa cử nhân văn sâu sắc của dân tộc chúng ta, đó là lục tìm quá khứ để trả lại tên tuổi nguyên vẹn cho các anh hùng liệt sĩ".

Hồng Phương/VOV-ĐBSCL
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