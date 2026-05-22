Phú Thọ: Theo nhóm bạn đi tắm sông Bôi, một học sinh mất tích

Chiều 22/5, lãnh đạo UBND xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 11h30 cùng ngày, tại khu vực sông Bôi thuộc xóm Mỵ, xã Dũng Tiến. Nạn nhân được xác định là Phạm Đức D, sinh năm 2010, trú tại Thôn Ải, Mỹ Đức, Hà Nội.

Thời điểm trên, D. cùng nhóm bạn khoảng 7 người, đi từ Hà Nội bằng xe máy vào khu vực sông Bôi ở xóm Mỵ để tắm, không may em N.H.L, sinh năm 2010 và Phạm Đức D. bị đuối nước. Lúc này, em N.H.L được bạn là Nguyễn Đức Lợi cứu lên bờ, hiện đang cấp cứu tại Trạm Y tế Mỵ Hoà; còn em Phạm Đức D. hiện vẫn đang mất tích.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND xã Dũng Tiến đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với các lực lượng chức năng, gồm: Phòng PC01, Phòng PC07 Công an tỉnh Phú Thọ cùng chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến 20h cùng ngày vẫn chưa tìm thấy nạn nhân, do trời tối nhanh, địa bàn rộng nên công tác tìm kiếm đang gặp nhiều khó khăn.

Hiện các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương vẫn đang tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân tại khu vực xảy ra vụ việc và các khu vực lân cận.