中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phú Thọ: Theo nhóm bạn đi tắm sông Bôi, một học sinh mất tích

Thứ Sáu, 21:44, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ cùng các lực lượng chức năng và người dân đang khẩn trương tìm kiếm học sinh mất tích khi đi tắm tại sông Bôi.

Chiều 22/5, lãnh đạo UBND xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 11h30 cùng ngày, tại khu vực sông Bôi thuộc xóm Mỵ, xã Dũng Tiến. Nạn nhân được xác định là Phạm Đức D, sinh năm 2010, trú tại Thôn Ải, Mỹ Đức, Hà Nội.

Thời điểm trên, D. cùng nhóm bạn khoảng 7 người, đi từ Hà Nội bằng xe máy vào khu vực sông Bôi ở xóm Mỵ để tắm, không may em N.H.L, sinh năm 2010 và Phạm Đức D. bị đuối nước. Lúc này, em N.H.L được bạn là Nguyễn Đức Lợi cứu lên bờ, hiện đang cấp cứu tại Trạm Y tế Mỵ Hoà; còn em Phạm Đức D. hiện vẫn đang mất tích.

phu tho theo nhom ban di tam song boi, mot hoc sinh mat tich hinh anh 1

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND xã Dũng Tiến đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với các lực lượng chức năng, gồm: Phòng PC01, Phòng PC07 Công an tỉnh Phú Thọ cùng chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến 20h cùng ngày vẫn chưa tìm thấy nạn nhân, do trời tối nhanh, địa bàn rộng nên công tác tìm kiếm đang gặp nhiều khó khăn.

Hiện các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương vẫn đang tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân tại khu vực xảy ra vụ việc và các khu vực lân cận.

CTV Mùi Sơn/VOV-Tây Bắc
Tag: phú thọ xã dũng tiến học sinh mất tích sông Bôi
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Dạy trẻ kỹ năng tự cứu mình trước nguy cơ đuối nước
Dạy trẻ kỹ năng tự cứu mình trước nguy cơ đuối nước

VOV.VN - Mỗi dịp hè đến, nguy cơ tai nạn đuối nước ở trẻ em lại gia tăng khi các em có nhiều thời gian vui chơi tại ao, hồ, sông, suối. Tại Quảng Ninh, nhiều hoạt động tuyên truyền trực quan, sinh động đang được triển khai nhằm giúp học sinh có các kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Dạy trẻ kỹ năng tự cứu mình trước nguy cơ đuối nước

Dạy trẻ kỹ năng tự cứu mình trước nguy cơ đuối nước

VOV.VN - Mỗi dịp hè đến, nguy cơ tai nạn đuối nước ở trẻ em lại gia tăng khi các em có nhiều thời gian vui chơi tại ao, hồ, sông, suối. Tại Quảng Ninh, nhiều hoạt động tuyên truyền trực quan, sinh động đang được triển khai nhằm giúp học sinh có các kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Liên tiếp 9 trẻ tử vong do đuối nước trong thời gian ngắn, Bộ Y tế ra chỉ đạo khẩn
Liên tiếp 9 trẻ tử vong do đuối nước trong thời gian ngắn, Bộ Y tế ra chỉ đạo khẩn

VOV.VN - Chỉ trong thời gian ngắn đã xảy ra liên tiếp 2 vụ đuối nước khiến 9 trẻ tử vong, Bộ Y tế phát đi công văn khẩn đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là trong thời điểm học sinh cả nước chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè.

Liên tiếp 9 trẻ tử vong do đuối nước trong thời gian ngắn, Bộ Y tế ra chỉ đạo khẩn

Liên tiếp 9 trẻ tử vong do đuối nước trong thời gian ngắn, Bộ Y tế ra chỉ đạo khẩn

VOV.VN - Chỉ trong thời gian ngắn đã xảy ra liên tiếp 2 vụ đuối nước khiến 9 trẻ tử vong, Bộ Y tế phát đi công văn khẩn đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là trong thời điểm học sinh cả nước chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè.

Hơn 1.300 học sinh được trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước trước mùa hè
Hơn 1.300 học sinh được trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước trước mùa hè

VOV.VN - Ngày 18,19/5, Thủy đoàn I (Cục Cảnh sát giao thông, BCA) phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, đồng thời hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho hơn 1.300 học sinh trung học cơ sở...

Hơn 1.300 học sinh được trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước trước mùa hè

Hơn 1.300 học sinh được trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước trước mùa hè

VOV.VN - Ngày 18,19/5, Thủy đoàn I (Cục Cảnh sát giao thông, BCA) phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, đồng thời hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho hơn 1.300 học sinh trung học cơ sở...

Nghẹn lòng 5 đám tang học sinh đuối nước tại xã nghèo ở Phú Thọ
Nghẹn lòng 5 đám tang học sinh đuối nước tại xã nghèo ở Phú Thọ

VOV.VN - Không khí tang thương bao trùm xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ khi chỉ trong một ngày, địa phương phải tổ chức liên tiếp 5 đám tang cho các học sinh tử vong do đuối nước trên sông Lô. Tiếng khóc của cha mẹ, bạn bè và thầy cô khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Nghẹn lòng 5 đám tang học sinh đuối nước tại xã nghèo ở Phú Thọ

Nghẹn lòng 5 đám tang học sinh đuối nước tại xã nghèo ở Phú Thọ

VOV.VN - Không khí tang thương bao trùm xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ khi chỉ trong một ngày, địa phương phải tổ chức liên tiếp 5 đám tang cho các học sinh tử vong do đuối nước trên sông Lô. Tiếng khóc của cha mẹ, bạn bè và thầy cô khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Thầy giáo đau xót kể lại vụ 5 học sinh tử vong do đuối nước ở Phú Thọ
Thầy giáo đau xót kể lại vụ 5 học sinh tử vong do đuối nước ở Phú Thọ

VOV.VN - Không khí tang thương bao trùm các thôn Yên Phú, Yên Lương và Yên Kiều, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ sau vụ đuối nước khiến 5 nam sinh tử vong. Thầy cô, người thân và chính quyền địa phương đang nỗ lực hỗ trợ các gia đình vượt qua mất mát quá lớn.

Thầy giáo đau xót kể lại vụ 5 học sinh tử vong do đuối nước ở Phú Thọ

Thầy giáo đau xót kể lại vụ 5 học sinh tử vong do đuối nước ở Phú Thọ

VOV.VN - Không khí tang thương bao trùm các thôn Yên Phú, Yên Lương và Yên Kiều, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ sau vụ đuối nước khiến 5 nam sinh tử vong. Thầy cô, người thân và chính quyền địa phương đang nỗ lực hỗ trợ các gia đình vượt qua mất mát quá lớn.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục