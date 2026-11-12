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Lũ bắt đầu rút, nhiều khu vực ở Đắk Lắk vẫn bị chia cắt

Thứ Năm, 21:21, 12/11/2026
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VOV.VN - Đến tối 12/11, lũ trên một số sông ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk bắt đầu rút, nhưng nhiều khu vực vẫn ngập sâu, giao thông bị chia cắt. Các lực lượng chức năng tiếp tục chốt chặn tại những điểm nguy hiểm, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống.

Tại vùng rốn lũ Hòa Thịnh, nhiều tuyến đường và khu dân cư vùng trũng vẫn bị ngập, giao thông chia cắt cục bộ. Nhờ chủ động sơ tán người dân và đưa vào sử dụng 14 nhà tránh lũ cộng đồng từ đầu tháng 11, địa phương đã bảo đảm an toàn về người, hạn chế thiệt hại về tài sản. Ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, cho biết nước lũ đang rút, người dân đã bắt đầu trở về nhà.

“Các lực lượng đã chủ động ứng phó, di dời, hướng dẫn người dân rào chắn các vị trí nước ngập, rồi hướng dẫn người dân đến nơi an toàn, di dời từ vùng trũng thấp lên các nhà tránh lũ cộng đồng. Những ngôi nhà tránh lũ phát huy hiệu quả rất tốt, mọi người lên đấy tránh trú rất an toàn”, ông Phương Văn Lành nói.

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Nước lũ gây ngập ở xã Hoà Thịnh.

Tại xã Tuy An Bắc, hiện còn 5 vị trí bị ngập, trong đó có 3 điểm ngập sâu tại cầu Cây Cam, cầu chui đường sắt thôn Định Trung và khu vực gần cầu Lò Gốm, thôn Ngân Sơn. Thiếu tá Phạm Hồng Thuân, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy An Bắc, cho biết đơn vị đã huy động 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng tại các thôn tổ chức chốt chặn, không cho người và phương tiện qua lại những khu vực nguy hiểm cho đến khi nước rút hẳn.

“Ban Chỉ huy Quân sự xã tiếp tục chốt chặn các vị trí xung yếu, hạn chế tối đa tình trạng người dân chủ quan đi qua các khu vực ngập sâu, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống”, Thiếu tá Phạm Hồng Thuân cho biết.

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Chốt chặn ngăn người qua lại tại cầu Cây Cam, xã Tuy An Bắc.

Tại những khu vực nước đã rút, người dân tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, đường sá, thu gom rác thải nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường và nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Ông Nguyễn Tấn Hòa, người dân thôn Định Trung, xã Tuy An Bắc, cho biết: “Vùng thấp nên mấy nhà thấp ngập hết. Giờ nước rút đến đâu bà con dọn dẹp sạch sẽ. Thấy cầu ngập rác bẩn, mình làm hết và quét luôn”.

Đến chiều tối 12/11, toàn tỉnh Đắk Lắk vẫn còn hơn 1.100 căn nhà bị ngập. Chính quyền các xã, phường đã tổ chức di dời hơn 1.200 hộ dân đến nơi an toàn, đồng thời cho học sinh tại các vùng trũng thấp nghỉ học để bảo đảm an toàn.

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Vùng còn ngập sâu thôn Định Trung 1, xã Tuy An Bắc.
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Lực lượng chức năng chủ động di dời dân ở vùng trũng thấp.

Mưa lũ cũng gây ngập úng, sạt lở và hư hỏng nhiều tuyến giao thông ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Quốc lộ 19C đoạn qua xã Đồng Xuân bị ngập, chia cắt; mặt đường Quốc lộ 1 đoạn qua xã Tuy An Bắc bị bong tróc; các tuyến đường tỉnh 641, 642 và 647 cũng bị ngập, sạt lở. Đáng chú ý, tuyến đường nối Quốc lộ 1 với cao tốc Bắc - Nam bị xói lở lề đường và mái taluy. Nhiều cầu, đường liên xã, liên thôn vẫn ngập sâu, chia cắt, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Cầu Hà Rai, xã Xuân Lãnh bị lũ làm sạt lở gây chia cắt 30 hộ dân thôn Hà Rai.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Đắk Lắk, lũ trên lưu vực sông Ba tiếp tục dâng nhanh, có khả năng đạt mức báo động 2 trong 24 giờ tới. Lũ trên sông Kỳ Lộ dao động từ mức báo động 2 đến báo động 3, trong khi lũ trên sông Bàn Thạch đang giảm, xuống dưới mức báo động 1.

Công Bắc-Lê Biết/VOV-Tây Nguyên
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