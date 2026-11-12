Gỡ phong tỏa gần 1.500 sổ đỏ, Đắk Lắk chạy đua với thời hạn 15/12

Theo dõi thông tin về vụ việc trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là những phản ánh liên tục của Đài Tiếng nói Việt Nam, bà Võ Thị Thu Hà, ở khu phố Phú Thọ 3, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk, rất phấn khởi khi biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trực tiếp vào cuộc, thống nhất phương án tháo gỡ. Ba thửa đất của gia đình bà Hà bị ngăn chặn giao dịch nhiều năm qua. Việc này khiến gia đình không thể tách đất cho con gái, cũng không thể chuyển nhượng một phần diện tích để sửa chữa căn nhà đã xuống cấp, giải quyết khó khăn tài chính. Sau nhiều năm chờ đợi, thông tin về hướng xử lý mới khiến bà không giấu được xúc động.

“Tôi rất cảm động, cảm ơn Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cùng các cấp lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo sớm mở giao dịch sổ của tôi và những người cùng cảnh như tôi. Có lẽ Tết năm nay bà con rất phấn khởi, vui vẻ vì sổ đã giao dịch thành công”, bà Hà vui mừng chia sẻ.

Bà Võ Thị Thu Hà, ở khu phố Phú Thọ 3, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk, cầm trên tay 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình đang bị ngăn chặn giao dịch từ năm 2020. Bà hy vọng các hồ sơ sớm được tháo gỡ để gia đình ổn định cuộc sống.

Niềm vui và hy vọng của bà Hà cũng là tâm trạng chung của hàng nghìn hộ dân đang bị ảnh hưởng bởi việc ngăn chặn giao dịch đất đai. Với họ, điều quan trọng nhất lúc này không chỉ là một chủ trương tháo gỡ, mà phải là những quyết định, thủ tục cụ thể được triển khai kịp thời, để quyền sử dụng đất hợp pháp sớm được khôi phục.

Tại phường Hòa Hiệp, địa bàn có số lượng hồ sơ cần xử lý lớn nhất với 792 trường hợp, chính quyền đang tập trung rà soát, phân loại, công khai thông tin và xác định những hồ sơ đủ điều kiện tháo gỡ trước.

Ông Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp, cho biết: “Đầu tiên chúng tôi sẽ công khai danh sách cho người dân biết, nhóm nào. Đối với nhóm một đề nghị cơ quan đăng ký đất đai tháo gỡ ngăn chặn. Các trường hợp còn lại sẽ được hướng dẫn cụ thể theo từng nhóm”.

Ông Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang, tịch UBND phường Hòa Hiệp, cho biết địa phương đang khẩn trương rà soát, công khai danh sách và đề nghị tháo gỡ ngăn chặn đối với những hồ sơ đủ điều kiện.

Điểm đáng chú ý trong phương án xử lý lần này là không chờ toàn bộ hồ sơ được giải quyết mới tiến hành tháo gỡ. Những trường hợp đã xác định rõ căn cứ pháp lý, phù hợp quy hoạch và đủ điều kiện thực hiện các quyền của người sử dụng đất sẽ được ưu tiên xử lý trước. Cách làm này vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa tránh tình trạng những hồ sơ đủ điều kiện tiếp tục bị ách tắc vì các trường hợp còn vướng mắc.

Ông Hoàng Xuân Phương, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk, khẳng định sẽ giải quyết ngay các quyền của người sử dụng đất khi nhận được danh sách hồ sơ đủ điều kiện từ các địa phương.

Theo phân công, UBND các xã, phường có trách nhiệm rà soát, phân loại và xác định cụ thể từng nhóm hồ sơ; công khai danh sách, chuyển những trường hợp đủ điều kiện đến cơ quan đăng ký đất đai để thực hiện thủ tục tháo gỡ. Ông Hoàng Xuân Phương, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk, khẳng định đơn vị sẽ xử lý ngay khi nhận được danh sách đã được địa phương xác định đủ điều kiện.

“Trách nhiệm của UBND xã, phường phải xác định được trong 1.480 trường hợp của Đông Hòa và Sông Cầu, khẳng định được nhóm 1 và gỡ ngăn chặn, cung cấp danh sách đó thì Văn phòng Đăng ký đất đai sẽ giải quyết ngay và liền các quyền của người sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật”, ông Phương nói.

Ông Phạm Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, Tổ trưởng Tổ công tác số 1341, cho biết Sở sẽ hướng dẫn chuyên môn, cung cấp biểu mẫu để các địa phương triển khai xử lý hồ sơ đúng tiến độ.

Để thống nhất cách làm và bảo đảm tiến độ giữa các địa phương, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao làm đầu mối hướng dẫn chuyên môn, cung cấp biểu mẫu và phối hợp tháo gỡ những vướng mắc phát sinh.

Ông Phạm Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, Tổ trưởng Tổ công tác số 1341, cho biết: “Các nội dung triển khai đã có trong kế hoạch, còn mẫu thì Sở sẽ gửi cho các địa phương để triển khai thực hiện đảm bảo kịp tiến độ theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy”.

Trực tiếp đôn đốc việc thực hiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn yêu cầu các địa phương không để chậm trễ trong khâu rà soát, phân loại; những trường hợp đã rõ căn cứ pháp lý phải được ưu tiên giải quyết, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Đăng ký đất đai để kịp thời tháo gỡ biện pháp ngăn chặn khi đủ điều kiện.

“Chỉ cần trong vòng 1 ngày, 2 ngày thôi sẽ xong 80% trường hợp này. Lúc đó Văn phòng Đăng ký cùng các cơ quan liên quan tháo gỡ các biện pháp ngăn chặn và thực hiện quyền cho nhân dân. Đối với từng trường hợp cụ thể phải có sự linh hoạt nhưng bảo đảm không ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và công tác quản lý đất đai của Nhà nước, và bảo đảm đúng theo tinh thần kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy số 428”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, ưu tiên tháo gỡ những hồ sơ đủ điều kiện, phấn đấu sớm khôi phục quyền lợi cho người dân.

Từ những phản ánh đầu tiên của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày 4/10, đến cam kết chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk trước cử tri và việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất 6 phương án xử lý, vụ việc gần 1.500 hồ sơ đất đai bị ngăn chặn giao dịch đã có hướng tháo gỡ cụ thể. Đắk Lắk đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 15/12.

Sau nhiều năm chờ đợi, người dân cần hơn bao giờ hết là sự vào cuộc thực chất, trách nhiệm và nhất quán của các cấp chính quyền, để những quyền lợi chính đáng sớm được bảo đảm, cuộc sống ổn định trở lại.