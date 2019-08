Lữ đoàn 127 kịp thời cứu kéo tàu cá Kiên Giang gặp nạn

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, vào khoảng 15h30 chiều nay (30/8), tàu cá của ngư dân Trần Văn Hùng, ngụ tại tổ 10, khu phố 5, thị trấn An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang đang neo đậu tại khu vực cảng An Thới thì bị sóng lớn đánh đứt dây neo, tàu trôi dạt vào bờ và bị mắc cạn.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 127 kéo tàu cá Kiên Giang ra khỏi nơi mắc cạn. Ảnh: CTV Văn Định.

Ngay khi phát hiện, trước nguy cơ tàu bị sóng lớn đánh lật, chủ tàu đã liên hệ đề nghị Lữ đoàn 127 cứu nạn khẩn cấp.

Nhận được thông tin, chỉ huy Lữ đoàn 127 đã điều 38 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng cơ động đến hiện trường triển khai các phương án cứu nạn.

Sau gần 1 giờ tích cực cứu kéo, lúc 16 giờ 40 cùng ngày, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân đã kéo được tàu cá ra khỏi nơi mắc cạn thành công./.