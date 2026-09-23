Lý do khiến GS.TS Phạm Huy Dũng 90 tuổi vẫn học, vẫn làm việc miệt mài

VOV.VN - Ở tuổi 90, GSTS. Phạm Huy Dũng vẫn học, vẫn làm việc, vẫn đặt ra những câu hỏi mới và tìm kiếm những câu trả lời mới. Với ông, học tập, làm việc không chỉ để hoàn thành một nhiệm vụ mà còn là cách để tiếp tục sống, tiếp tục cống hiến.
VOV.VN - Tối 12/9, chương trình nghệ thuật Khai Văn đã chính thức diễn ra tại Vườn Giám, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Chương trình hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám 1076 – 2026.
VOV.VN - "Doanh nhân trẻ Bắc Ninh tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển bền vững, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội”, ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh tại buổi gặp mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh cùng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh.
VOV.VN - Kể từ khi công bố, giải thưởng “Bền Đam Mê” đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ, thu hút nhiều cá nhân xuất sắc tham gia đề cử. Giải thưởng khẳng định mong muốn của Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam và nhãn hàng Number One trong việc xây dựng một cộng đồng thế hệ trẻ tự tin, sáng tạo và tiên phong cống hiến.