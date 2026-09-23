Thứ Tư, 07:00, 23/09/2026

Lý do khiến GS.TS Phạm Huy Dũng 90 tuổi vẫn học, vẫn làm việc miệt mài

VOV.VN - Ở tuổi 90, GSTS. Phạm Huy Dũng vẫn học, vẫn làm việc, vẫn đặt ra những câu hỏi mới và tìm kiếm những câu trả lời mới. Với ông, học tập, làm việc không chỉ để hoàn thành một nhiệm vụ mà còn là cách để tiếp tục sống, tiếp tục cống hiến.