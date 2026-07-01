Mãn nhãn trình diễn 3D Mapping chào mừng 50 năm thành phố mang tên Bác

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh, 50 năm mang tên Bác là 50 năm thành phố không ngừng chuyển mình mạnh mẽ, từ một đô thị chịu nhiều tổn thất sau chiến tranh trở thành trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu khai mạc.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, thông qua sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn đương đại và công nghệ 3D Mapping, TP.HCM mong muốn gửi tới người dân, bạn bè trong nước và du khách quốc tế thông điệp về một thành phố nghĩa tình, năng động, sáng tạo, hội nhập và phát triển bền vững; trân trọng quá khứ, vững bước trong hiện tại và tự tin hướng tới tương lai.

Mặt tiền trụ sở UBND TP.HCM như được “thay áo mới” qua những màn trình diễn 3D Mapping.

Trong gần 30 phút, qua hai màn trình diễn 3D Mapping đến từ các đơn vị của Việt Nam và Pháp, mặt tiền trụ sở UBND TP.HCM như được “thay áo mới”, đưa khán giả đi qua những dấu ấn lịch sử, giá trị văn hóa truyền thống và khát vọng hội nhập của thành phố trong thời kỳ mới.

Sự kết hợp giữa hình ảnh, âm thanh và hiệu ứng ánh sáng đã tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, thể hiện sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc văn hóa dân tộc và tinh thần hội nhập quốc tế.

Chương trình biểu diễn ánh sáng nghệ thuật 3D Mapping kết hợp biểu diễn âm nhạc mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày TP. Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Theo dõi chương trình, anh Trần Thanh Lam người dân TP.HCM cho biết anh ấn tượng với sự đổi mới về hình ảnh và nội dung của các phần trình diễn năm nay, đặc biệt là những phân đoạn tái hiện hoa văn Đại Việt, trang phục truyền thống và hình ảnh áo dài Việt Nam.

“Những đợt trình diễn 3D Mapping trước tôi cũng có xem qua, nhưng lần này có nhiều hình ảnh, nội dung đổi mới hơn. Tôi ấn tượng với phần trình diễn có những hình ảnh về văn hoá Đại Việt xưa, hình ảnh áo dài truyền thống, cổ phục. Tối thấy rất tự hào khi những nét đẹp văn hoá truyền thống của dân tộc được trình chiếu, giới thiệu đến với du khách, bạn bè trên thế giới”, anh Lam chia sẻ.

*Một số hình ảnh khác tại buổi trình diễn:

Xen kẽ với các phần trình diễn ánh sáng nghệ thuật 3D Mapping là chương trình biểu diễn âm nhạc với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng.

Mỗi màn biểu diễn như đưa khán giả đi qua những dấu ấn lịch sử, giá trị văn hóa truyền thống và khát vọng hội nhập của thành phố trong thời kỳ mới.

Hàng nghìn người dân TP.HCM và du khách thưởng thức một “bữa tiệc” thị giác mãn nhãn với màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật 3D Mapping kết hợp biểu diễn âm nhạc.

Mặt tiền trụ sở UBND TP.HCM như được “thay áo mới” qua những màn trình diễn 3D Mapping.

Rất nhiều hình ảnh, nét đẹp văn hoá truyền thống của dân tộc được trình chiếu, giới thiệu đến với du khách, bạn bè trên thế giới.