8 thang máy được đưa vào sử dụng tại 7 cầu vượt bộ hành kết nối 7 ga: Tân Cảng, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Khu Công nghệ cao và Đại học Quốc gia.

Các thang máy này có tải trọng 1000 kg, giúp hành khách đi lại thuận tiện, an toàn hơn, đặc biệt là người cao tuổi, người khuyết tật và phụ nữ mang thai có thể dễ dàng tiếp cận Metro số 1.

Các đại biểu trải nghiệm hệ thống thang máy. (Ảnh: MAUR)

Cùng với hệ thống thang máy, dự án còn có lối đi bộ tiếp cận có mái che, đường dốc dành cho người khuyết tật, camera giám sát và loa thông báo thông minh. Các hạng mục được triển khai đồng bộ nhằm tăng tính an toàn, thuận tiện tại khu vực nhà ga. Qua đó sẽ từng bước giảm rào cản tiếp cận giao thông công cộng, tạo điều kiện đi lại bình đẳng cho hành khách.

Được biết, tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) hiện phục vụ trung bình khoảng 66.000 lượt khách mỗi ngày. Lượng người sử dụng metro làm phương tiện di chuyển chính ngày càng tăng cùng với việc hệ thống xe buýt được nâng cấp đã giúp cho hoạt động giao thông công cộng tại TP.HCM ngày càng khởi sắc.

Thống kê của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, từ ngày 1/7 khi triển khai miễn phí vé xe buýt đến đầu tháng 11/2026, 134 tuyến xe buýt miễn phí tại TP.HCM đã phục vụ hơn 45,3 triệu lượt hành khách, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2025.