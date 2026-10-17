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Metro số 1 TP.HCM bị gián đoạn hoạt động gần 1 giờ do sự cố mất điện

Thứ Bảy, 10:41, 17/10/2026
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VOV.VN - Sáng 17/10, sự cố trên hệ thống truyền tải điện quốc gia khiến Trạm 220kV Thủ Đức mất điện, ảnh hưởng đến hoạt động của tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên). Sau gần một giờ, tuyến metro đã được khôi phục vận hành.

Sáng 17/10, ông Lê Minh Triết, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC), cho biết, lúc 7h04 cùng ngày, Trạm biến áp 220kV Thủ Đức xảy ra sự cố mất điện toàn trạm do ảnh hưởng từ hệ thống truyền tải điện quốc gia.

Sự cố khiến một số khu vực tại Thủ Đức mất điện, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động vận hành tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên).

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Đến gần 8h sáng, Metro số 1 đã hoạt động bình thường (ảnh minh họa: Hà An)

Ngay sau khi hệ thống điện được khôi phục, HURC đã phối hợp với Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam thực hiện tái lập phụ tải, khôi phục hoạt động vận hành trên toàn tuyến Metro số 1 vào lúc 7h57 cùng ngày.

Trong gần 1 giờ bị sự cố, đã có 14 lượt tàu bị ảnh hưởng. Do sự cố xảy ra vào ngày cuối tuần, nên tình hình không quá căng thẳng.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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