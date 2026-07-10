Metro số 2 TP.HCM: Ga ngầm đầu tiên chính thức bước vào thi công

Hạ tấm tường vây đầu tiên, ga Phạm Văn Bạch bước vào giai đoạn thi công lớn

Tại ga Phạm Văn Bạch (đường Trường Chinh, TP.HCM) – một trong những điểm thi công phức tạp nhất trên toàn tuyến Metro số 2. Thử thách lớn nhất ở đây là công trường nằm ngay sát khu vực kiểm soát không phận của sân bay Tân Sơn Nhất.

Hiện trường công trình

Chính vì vậy, toàn bộ thiết bị đều bị khống chế nghiêm ngặt, không được cao quá 15,6 mét để đảm bảo an toàn bay. Trong khi đó, việc hạ những lồng thép để làm tường vây sâu lòng đất lại đòi hỏi độ chính xác rất cao.

Việc chính thức bắt đầu thi công phần tường bao che tại đây không chỉ là cột mốc khởi động cho ga Phạm Văn Bạch, mà còn là bước đi quan trọng để thúc đẩy việc xây dựng kết cấu chính cho toàn bộ tuyến đường sắt đô thị này.

Trả lời báo chí, ông Vũ Văn Vịnh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Metro số 2 (thuộc Ban Quản lý Đường sắt Đô thị TP.HCM) chia sẻ: “Về kỹ thuật tương đối phức tạp, đặc biệt là việc bị khống chế bởi tĩnh không sân bay. Chiều cao tối đa tính từ mặt đất chỉ được phép là 15,6 mét. Đặc biệt, khi gió đảo chiều, máy bay phải thay đổi hướng hạ cánh ngay phía trên công trường, lúc đó chiều cao cần cẩu bắt buộc phải hạ thấp thêm 3m nữa.

Vì vậy, chúng tôi phải phối hợp cực kỳ chặt chẽ với bên không lưu sân bay. Mỗi lượt hạ lồng thép, chúng tôi chỉ có tối đa đúng 30 phút để thao tác và rút cần cẩu xuống, nhường lại khoảng không cho máy bay hạ cánh an toàn.”

Ông Vịnh cho biết thêm, việc hạ lồng thép là bước đầu tiên để hoàn thành phần tường bao che xung quanh nhà ga. Hệ thống tường vây này dài 540m, chạy dọc hai bên và hai đầu công trường. Dự kiến, toàn bộ đội ngũ kỹ sư, công nhân sẽ phải bám trụ và thi công liên tục trong vòng 6 tháng.

Sau khi tường vây hoàn thành, toàn bộ khối đất bên trong sẽ được đào từ mặt đất xuống đến tầng đáy để xây dựng kết cấu nhà ga từ dưới lên. Áp lực lớn nhất của ban chỉ huy công trường là phải bàn giao mặt bằng trước ngày 15/10/2027 để sẵn sàng đón hai robot đào hầm TBM xuống làm việc.

Sau gần ba tháng kể từ khi hợp đồng EPC được ký kết vào ngày 8/4/2026, chủ đầu tư cùng Liên danh Tổng thầu EPC đã vượt qua nhiều khó khăn về pháp lý, kỹ thuật để hoàn thành hàng loạt công việc chuẩn bị cốt lõi, tạo tiền đề đưa dự án bước vào giai đoạn thi công chính thức.

Có mặt tại hiện trường thi công, ông Bùi Anh Huấn, Phó Trưởng Ban Quản lý Đường sắt Đô thị TP.HCM khẳng định: “Đây là một bước đánh dấu rất là quan trọng, chuyển từ công tác chuẩn bị sang chuẩn bị thi công đại trà trên toàn Tuyến Metro số 2. Vị trí nhà ga ST10 Phạm Văn Bạch, cùng với vị trí nhà ga S5 Lê Thị Riêng, hai nhà ga sẽ là điểm xuất phát của máy khoan đào TBM để triển khai. Việc thi công tấm tường vây đầu tiên này khẳng định công tác chuẩn bị đã hoàn tất, tạo cơ sở vững chắc để đồng loạt triển khai các nhà ga tiếp theo”.

Nhà ga ngầm ST10, tổng chiều dài tường vây khoảng 534m, thời gian thi công dự kiến trong khoảng 6 tháng. (Ảnh: Nhất Hoàng)

Cần sự đồng lòng, chia sẻ từ người dân

Tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đi qua các trục đường có mật độ giao thông cao của Thành phố Hồ Chí Minh. Việc triển khai thi công các ga ngầm trên tuyến đường này sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Để thực hiện dự án, cơ quan chức năng phải tiến hành rào chắn mặt đường, điều tiết phân luồng giao thông và di dời một số hệ thống cây xanh. Ban Quản lý Đường sắt đô thị cho biết đã xây dựng các giải pháp kỹ thuật để hạn chế tối đa các tác động này, đồng thời bày tỏ mong muốn nhận được sự phối hợp từ phía người dân và cam kết tiếp tục đồng hành, phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Trao đổi với phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia, ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt Đô thị TP.HCM nhấn mạnh: “Chúng tôi đã tính toán rất kỹ để hạn chế thấp nhất mức độ ảnh hưởng, nhưng quá trình thi công đô thị chắc chắn sẽ có những bất cập. Chúng tôi mong người dân lưu thông qua đây và người dân sinh sống hai bên khu vực có sự chia sẻ, tạo điều kiện thuận lợi. Về phía chúng tôi, Ban quản lý sẽ có giải pháp kiểm soát tốt việc thi công để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân”.

Ông Phan Công Bằng cũng đề nghị Liên danh Tổng thầu EPC tiếp tục đẩy nhanh tiến độ trên toàn tuyến, sớm hoàn thiện kế hoạch triển khai chi tiết đối với các vị trí còn lại; đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn trong thi công, nhất là đối với các cấu kiện siêu trường, siêu trọng như lồng thép tường vây.

Tuyến metro số 2 được quy hoạch với tổng chiều dài hơn 11km, trong đó phần đi ngầm chiếm khoảng 9,2km. Phần còn lại gồm đoạn chuyển tiếp dài 265m, đoạn trên cao gần 846m và đoạn tiếp cận depot vượt 900 m. Dự án đi qua 14 phường, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác vào năm 2030.