  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Thời tiết hôm nay 1/5: Miền Bắc nắng nhẹ, Hà Nội dịu mát

Thứ Năm, 21:00, 30/04/2026
VOV.VN - Ngày 1/5, khu vực miền Bắc duy trì trạng thái thời tiết khá dễ chịu với nền nhiệt phổ biến 28-31 độ C, trời nắng vào ban ngày, riêng Hà Nội không mưa về đêm, ngày có nắng nhẹ. Tuy nhiên, chiều tối và đêm nhiều nơi vẫn có thể xuất hiện mưa rào và dông cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 29/4 đến ngày 1/5, tại Bắc Bộ, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Lai Châu - Điện Biên có mưa rào và dông rải rác. Ban ngày, trời nắng, nền nhiệt tăng nhẹ.

Các khu vực còn lại duy trì hình thái thời tiết phổ biến là ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông cục bộ. Đáng chú ý, trong ngày 1/5, khu vực miền Đông Nam Bộ xuất hiện nắng nóng trên diện rộng; từ ngày 2/5, nắng nóng tại Nam Bộ có xu hướng thu hẹp, xảy ra cục bộ.

thoi tiet hom nay 1 5 mien bac nang nhe, ha noi diu mat hinh anh 1
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 1/5

TP. Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lai Châu và Điện Biên có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, miền Đông có nơi trên 36 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

PV/VOV.VN
Thời tiết hôm nay 29/4: Hà Nội và Bắc Bộ mưa dông, cục bộ có nơi mưa to
VOV.VN - Hôm nay 29/4, khu vực Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, sau giảm còn mưa rào và dông rải rác. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các cơn dông.

Dự báo thời tiết dịp lễ 30/4 - 1/5 trên cả nước
VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, thời tiết trên cả nước nhìn chung có nắng, một số khu vực xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối. Nam Bộ có nơi nắng nóng, trong khi Bắc Bộ và Trung Bộ duy trì hình thái ngày nắng, đêm có mưa rải rác.

Thời tiết hôm nay 28/4: Nắng trải rộng, chiều tối nhiều nơi xuất hiện mưa rào và dông
VOV.VN - Thời tiết hôm nay 28/4, trên cả nước phổ biến hình thái ngày nắng, một số nơi nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều khu vực xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra bất ngờ.

