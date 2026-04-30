Thời tiết hôm nay 1/5: Miền Bắc nắng nhẹ, Hà Nội dịu mát

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 29/4 đến ngày 1/5, tại Bắc Bộ, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Lai Châu - Điện Biên có mưa rào và dông rải rác. Ban ngày, trời nắng, nền nhiệt tăng nhẹ.

Các khu vực còn lại duy trì hình thái thời tiết phổ biến là ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông cục bộ. Đáng chú ý, trong ngày 1/5, khu vực miền Đông Nam Bộ xuất hiện nắng nóng trên diện rộng; từ ngày 2/5, nắng nóng tại Nam Bộ có xu hướng thu hẹp, xảy ra cục bộ.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 1/5

TP. Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lai Châu và Điện Biên có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, miền Đông có nơi trên 36 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.