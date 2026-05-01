  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Nam Bộ nắng nóng 35-37°C, cảnh báo nguy cơ cháy nổ, mất nước

Thứ Sáu, 08:54, 01/05/2026
VOV.VN - Khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục nắng nóng trong ngày 1/5 với nhiệt độ phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C. Độ ẩm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, mất nước. Dự báo từ ngày 2/5, nắng nóng diện rộng tại Nam Bộ chấm dứt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (ngày 30/4), khu vực Nam Bộ xảy ra nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Tình trạng nắng nóng có thể còn kéo dài ở TP.HCM và Nam bộ

Một số điểm ghi nhận nhiệt độ cao như: trạm Đồng Phú (Đồng Nai) 37,2°C; Tà Lài (Đồng Nai) 37,5°C; Tây Ninh (Tây Ninh) 37,8°C; Châu Đốc (An Giang) 36,5°C; Sóc Trăng (TP. Cần Thơ) 36,3°C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-55%.

Dự báo trong ngày 1/5, khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Trong khi đó, miền Tây Nam Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35°C. Thời gian nắng nóng trong ngày kéo dài từ khoảng 12-16 giờ.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ ngày 2/5, nắng nóng diện rộng tại khu vực Nam Bộ có xu hướng kết thúc. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng được cảnh báo ở cấp 1.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp độ ẩm không khí giảm thấp, nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư gia tăng, nhất là khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, thời tiết oi bức còn có thể gây mất nước đối với cơ thể khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo có thể chênh lệch từ 2-4°C so với thực tế ngoài trời, thậm chí cao hơn tùy điều kiện bề mặt hấp thụ nhiệt như bê tông, đường nhựa.

Gia tăng bệnh về da mùa nắng nóng

VOV.VN - Thời tiết nắng nóng trong những ngày hè đang trở thành “tác nhân” khiến các bệnh về da gia tăng nhanh chóng. Các bác sĩ cảnh báo, nhiệt độ cao kết hợp với môi trường ẩm ướt và mồ hôi tiết nhiều đã tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, nấm phát triển, khiến làn da dễ bị tổn thương.

4 trường hợp không nên uống nước mía dù thời tiết nắng nóng
VOV.VN - Nước mía là thức uống giải khát phổ biến trong ngày hè nhờ vị ngọt dễ uống và khả năng làm mát nhanh. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp; nếu sử dụng không đúng cách hoặc lạm dụng, nước mía có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt với một số nhóm đối tượng cần hạn chế.

Trời nắng nóng nên ăn gì để cơ thể “hạ nhiệt” nhanh?
VOV.VN - Khi bước vào giai đoạn nắng nóng kéo dài, cơ thể dễ rơi vào tình trạng mất nước, mệt mỏi và suy giảm sức đề kháng. Vì vậy, lựa chọn chế độ ăn uống hợp lý không chỉ giúp làm mát cơ thể mà còn góp phần duy trì thể trạng ổn định trong những ngày oi bức.

Nắng nóng cực đoan mùa thi: Làm sao bảo vệ “bộ não sĩ tử” trước khi quá muộn?
VOV.VN - Nắng nóng không chỉ làm học sinh mệt mỏi mà còn âm thầm bào mòn trí nhớ, khả năng tập trung trong giai đoạn ôn thi. Bài viết này giúp phụ huynh, học sinh hiểu rõ cơ chế tác động của nhiệt lên cơ thể, nhận diện sớm các dấu hiệu nguy hiểm, xây dựng chiến lược sinh hoạt hiệu quả trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

