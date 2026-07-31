Nhiều công trình thủy lợi tại Đắk Lắk xuống cấp, lo mất an toàn mùa mưa bão

Năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đã bố trí 58 tỷ đồng từ nguồn khắc phục hậu quả thiên tai để sửa chữa các công trình thủy lợi ở phía Tây. Trong đó, có 48 tỷ đồng để sửa chữa các công trình bị hư hỏng do bão số 13; chỉ hơn 10 tỷ đồng được phân bổ để sửa chữa, duy tu các công trình thủy lợi.

Hồ thủy lợi Ea Súp Hạ, xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk hiện đã bị bồi lắng, sức chứa giảm sút và cần nguồn kinh phí lớn để nạo vét.

Ông Trịnh Quốc Bảo, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk cho rằng, số kinh phí này là quá thấp so với nhu cầu, khi công ty đang quản lý 363 công trình thủy lợi gồm các hồ chứa, đập tràn cùng hơn 1.000 km kênh mương, phục vụ tưới tiêu cho khoảng 85.500 ha cây trồng. 2/3 số công trình này đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình vận hành, nhất là vào mùa mưa bão.

Một đoạn kênh dẫn nước hồ thôn 7, xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk bị vỡ, phần bê tông đáy bị nước cuốn trôi nhưng đến nay vẫn chưa được sửa chữa, khắc phục.

“Sửa chữa chỉ khoảng 10 tỷ đồng chia cho 363 công trình, mỗi công trình được mấy chục triệu, chúng tôi chỉ đi chát, chít hay nạo vét nhỏ thôi, chứ không thể duy tu, sửa chữa lớn được. Để sửa chữa, duy tu toàn diện công ty đã lập tờ trình, trình Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng như UBND tỉnh Đắk Lắk xin kinh phí từ nguồn trung hạn để thực hiện. Nếu vốn lớn, vượt quá khả năng cấp của UBND tỉnh, thì phải xin từ Trung ương", ông Bảo nêu thực tế.