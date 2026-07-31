Đắk Lắk phát triển sản phẩm đặc trưng để thu hút 10 triệu du khách

Trong 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Đắk Lắk đón khoảng 5,3 triệu lượt khách, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước; tổng thu từ du lịch đạt hơn 9.600 tỷ đồng, tăng 38%.

Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Để hoàn thành mục tiêu đón 10 triệu lượt khách trong năm 2026, tương ứng thu hút thêm khoảng 4,67 triệu lượt khách trong 6 tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk thống nhất tập trung hoàn thiện Đề án phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2026-2030; xây dựng thương hiệu nhận diện du lịch Đắk Lắk; phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch, mở rộng các sản phẩm, dịch vụ tại các địa bàn trọng điểm; đẩy mạnh chuyển đổi số, xúc tiến đầu tư và liên kết phát triển du lịch.

Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành tăng cường liên kết thương mại với du lịch; phát triển du lịch canh nông, du lịch cộng đồng; rà soát quy hoạch, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các tuyến du lịch đường thủy. Đồng thời, tháo gỡ những vướng mắc để thúc đẩy các dự án du lịch. Trước mắt cần xây dựng sản phẩm và điểm đến có bản sắc.

Để tăng trưởng du lịch như kế hoạch, tỉnh Đắk Lắk hướng đến phát triển sản phẩm đặc trưng, xây dựng điểm đến du lịch.

Ông Đào Mỹ giao nhiệm vụ: “Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực, phối hợp với các ngành tham mưu, kiến nghị để đầu tư tạo điểm đến, mở thêm sản phẩm du lịch mới và chọn một số địa phương có tiềm năng, có điều kiện khi đầu tư có thể tạo lan tỏa và có sự kích thích, ví dụ như Ea Kao, Tuy Hòa, Lắk, những nơi đấy có tiềm năng. Ngành văn hóa và các cơ quan liên quan phải tham mưu để có sản phẩm đặc trưng đó trong năm 2027, phải khác lạ thì mới kích thích khách đến, hình thành tour tuyến mới”.