Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa có văn bản số 6329-CV/VPTW về việc tổ chức giải báo chí năm 2026. Theo đó, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm Quy định số 217-QĐ/TW, ngày 28/8/2026 của Ban Bí thư về công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản. Chuyển các giải báo chí toàn quốc chuyên ngành thành các giải chuyên đề thuộc các hạng mục Giải báo chí Quốc gia.

Nhóm PV của Ban Thời sự VOV1 - Đài Tiếng nói Việt Nam giành giải chuyên đề. Ảnh: Cao Thắng

Đối với các giải báo chí toàn quốc đã phát động trước khi Ban Bí thư ban hành Quy định số 217-QĐ/TW, ngày 28/8/2026 và đến nay đã hoàn thành chấm giải, lựa chọn tác phẩm để xét tặng giải thì các cơ quan, đơn vị lựa chọn hình thức tổng kết nội bộ phù hợp trong năm 2026 bảo đảm thiết thực, không phô trương hình thức; chủ động thống nhất với Hội Nhà báo Việt Nam về phương án chuyển thành giải báo chí toàn quốc chuyên đề (nếu còn duy trì tổ chức từ năm 2027) thuộc hạng mục của Giải báo chí Quốc gia.

Các địa phương tổ chức sắp xếp lại các giải báo chí địa phương, bảo đảm mỗi địa phương không tổ chức quá 1 giải báo chí theo quy định.

* Ngày 7/11, Thành ủy Hà Nội ban hành Đề án số 23-ĐA/TU về việc tổ chức Giải báo chí về xây dựng và phát triển Thủ đô.

Theo đó, “Giải báo chí xây dựng và phát triển Thủ đô” có tên gọi tắt “Giải báo chí Thủ đô” là giải thưởng thường niên của thành phố Hà Nội, được tổ chức bắt đầu từ năm 2027, với mục tiêu trở thành giải báo chí, truyền thông có uy tín, chất lượng, bản sắc và có sức lan tỏa, thu hút sự tham gia rộng rãi của các cơ quan báo chí, truyền thông, đội ngũ người làm báo và người làm truyền thông trong cả nước; qua đó khuyến khích sáng tạo, nâng cao chất lượng tác phẩm, sản phẩm về Thủ đô, góp phần thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và thúc đẩy sự nghiệp xây dựng, phát triển Hà Nội trong giai đoạn mới.

Đề án cũng nhận định hiện hai giải báo chí của thành phố Hà Nội là Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội; Giải Báo chí về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch đã qua 8 kỳ tổ chức, khẳng định được uy tín và sức lan tỏa.

Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới, việc tổ chức các giải báo chí của thành phố cần tiếp tục được đổi mới, hoàn thiện, bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và sự phát triển nhanh của báo chí, truyền thông. Qua đó, tạo động lực nâng cao chất lượng tác phẩm, khuyến khích sáng tạo, đồng thời góp phần để báo chí, truyền thông phản ánh sâu sắc, toàn diện và tương xứng với tầm vóc, vị thế và những yêu cầu phát triển mới của Thủ đô.

Cùng với đó, việc tổ chức Giải báo chí Thủ đô cũng đáp ứng quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản quy định “giải báo chí địa phương do ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quyết định; mỗi địa phương tổ chức không quá 1 giải báo chí”.

Thành phố cần sắp xếp 2 giải báo chí hiện có thành 1 giải. Quá trình sắp xếp đồng thời là cơ sở để kế thừa kết quả của hai giải, tập trung nguồn lực và đổi mới phương thức tổ chức phù hợp với sự phát triển của báo chí, truyền thông đa phương tiện.