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Một hội chợ ở phường Vũng Tàu, TP.HCM bị yêu cầu dừng hoạt động

Thứ Tư, 22:09, 01/07/2026
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VOV.VN - Chiều 1/7, UBND phường Vũng Tàu (Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa phối hợp cùng Sở Xây dựng thành phố, các lực lượng chức năng tiến kiểm tra, lập biên bản một hội chợ tại Công viên Thùy Vân (đối diện tháp Tam Thắng).

Tại hiện trường kiểm tra (Quảng trường 165-165A, thuộc Công viên Thùy Vân, phường Vũng Tàu - đối diện tháp Tam Thắng), đại diện Công ty TNHH Phương Nam Event đơn vị chủ đầu tư hội chợ (10 gian hàng ẩm thực) không cung cấp được biên bản bàn giao mặt bằng, giấy phép tổ chức sự kiện. 

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Hội chợ ẩm thực bị kiểm tra

Công trình đã ảnh hưởng đến các hoạt động của Chương trình Cầu truyền hình đặc biệt kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào ngày 2/7. Do vậy, Trung tâm quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật thành phố đã yêu cầu chủ đầu tư hoàn trả lại mặt bằng.

Theo một lãnh đạo UBND phường Vũng Tàu, qua làm việc trước đó, phường đã ngừng cấp điện, nước cho hội chợ ẩm thực này.

mot hoi cho o phuong vung tau, tp.hcm bi yeu cau dung hoat dong hinh anh 2
Để có nguồn điện phục vụ hoạt động kinh doanh, chủ các gian hàng đã dùng máy phát điện đặt phía sau

Tuy nhiên, đến chiều tối 1/7, theo quan sát của phóng viên VOV, hoạt động tại khu vực trên vẫn diễn ra, chủ những quầy hàng đã sử dụng một máy phát điện đặt phía sau các gian hàng để cung cấp điện cho hoạt động kinh doanh, buôn bán, ẩm thực.

 
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Cát vùi lấp công viên Bãi Sau nghìn tỷ ở TP.HCM

VOV.VN - Gió chướng mạnh khiến cát biển liên tục bay vào, che lấp hơn 1km lối đi tại công viên Bãi Sau ở TP.HCM, thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Để bảo đảm an toàn, lực lượng chức năng đang dọn dẹp hàng ngày và khẩn trương tìm giải pháp thiết kế lâu dài cho dự án nghìn tỷ này.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
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