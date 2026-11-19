Từ Côn Đảo đến đất liền

Thầy Đỗ Đăng Cao, giáo viên môn Vật lý trường THPT Ten Lơ Man, gắn bó với nghề đến nay hơn 38 năm. Thầy Đăng Cao kể, mình đến với nghề giáo với một lí do đơn giản, khi đó, nhận thấy bản thân có niềm yêu thích với các môn tự nhiên, rồi học đại học với mong muốn có nghề và làm việc tử tế.

Năm 1988, ngay sau khi tốt nghiệp Đại học, thầy Đăng Cao xung phong nhận nhiệm vụ tại đặc khu Côn Đảo (trước đây thuộc huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu). Thời điểm đó, thầy mới ra trường, vừa lúc lãnh đạo của Côn Đảo vào TP.HCM vận động bổ sung giáo viên cho đảo.

Lên chiếc tàu cá chở hàng, vượt qua những cơn say sóng, thầy đặt chân đến nơi từng được biết đến với tên gọi "địa ngục trần gian". Tuy nhiên, với một giáo viên trẻ, chuyến đi còn là cơ hội trải nghiệm và cống hiến.

"Mình chỉ nghĩ đi với tinh thần cho biết đó biết đây, nếu so với bạn bè thời điểm đó, thì mình không là gì so với những hy sinh mất mát của họ. Những thầy cô ra Côn Đảo, mang theo gia đình, cuộc sống lúc đó khó khăn hơn, còn những thanh niên như mình, ra đó vừa dạy vừa vui chơi, không nghĩ khổ gì vì thời điểm đó ai cũng khổ hết", thầy Đăng Cao nhớ lại.

Thầy Đỗ Đăng Cao trong tiết dạy môn Vật lý

Trường lúc bấy giờ là trường liên cấp từ lớp 1 đến lớp 12, mỗi khối 1 lớp, số lượng học sinh khoảng dưới 25 em. Riêng bậc THPT, khi ấy thầy Cao đảm nhận giảng dạy cả ba khối lớp.

Thậm chí, ngoài dạy môn Vật lý, thầy còn đảm nhiệm thêm những môn “trái nghề” như Sinh học lớp 8, Thể dục cho học sinh cấp 3. Mọi thứ lúc đó đều tự mày mò, tìm hiểu. là giáo viên mới ra trường nên lúc đó nhờ những giáo viên đi trước tận tình hướng dẫn, góp ý, bổ sung những thiếu sót, giúp thầy từng bước hoàn thiện trong quá trình dạy học.

Sau 2 năm, thầy được phân công về TP.HCM công tác, dạy ở trường cấp 2, 3 Nguyễn Huệ ở Thủ Đức cũ, phân hiệu ở Long Thạnh Mỹ. Sau đó 2 năm chuyển sang trường THPT Ten Lơ Man và gắn bó đến ngày nay.

"Những học sinh ở Thủ Đức thời điểm đó còn cực hơn ở Côn Đảo, 7h30 vào học nhưng có những học sinh 5h đi bộ khỏi ra, từ cù lao Long Phước, đi qua phà rồi tới trường học, nhưng nhờ cực như vậy nên giờ nhiều em rất thành đạt", giáo viên này nhớ lại.

Nơi gắn bó lâu nhất - trường THPT Ten Lơ Man, chứng kiến rất nhiều đổi thay trong 34 năm giáo viên này dạy tại đây. Từ một trong 3 ngôi trường công của quận, rồi chuyển sang mô hình bán công và quay lại mô hình trường công lập. Từ chất lượng học sinh có phần đi xuống, đến nay nhiều em đạt được thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, Olympic. Từ những bức tranh tự vẽ, tự chuẩn bị, đến những bài học được trình chiếu sinh động.

Tiếp tục tự trau dồi chuyên môn

Bên cạnh công tác giảng dạy, thầy Đỗ Đăng Cao còn tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi, hướng dẫn học sinh dự thi Olympic cấp thành phố và ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đạt được nhiều thành tích cao. Với bộ môn Vật lý, thầy phối hợp cùng tổ chuyên môn xây dựng phương án thí nghiệm, cải tiến thiết bị dạy học, đồng thời hỗ trợ học sinh trong các hoạt động nghiên cứu khoa học và giáo dục STEM.

"Đôi khi cha mẹ học sinh gửi lời cảm ơn, đó giống như sự tiếp thêm năng lượng cho cuộc đời đi dạy của mình vậy", thầy Cao nói thêm.

Theo giáo viên này, để duy trì và phát triển qua nhiều năm, đó là nỗ lực đồng lòng đoàn kết của nhiều thế hệ giáo viên, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo nhà trường. Thầy Đăng Cao nói “bây giờ Ten Lơ Man giống như ngôi nhà tâm hồn của tôi rồi”.

Thầy Đỗ Đăng Cao là một trong 50 nhà giáo được nhận giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026

Ông Nguyễn Hùng Khương, Hiệu trưởng trường THPT Ten Lơ Man nhận xét, thầy Đăng Cao với hơn 38 năm công tác, đã có nhiều thành tích nổi bật trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu. Các em học sinh do thầy chủ nhiệm cũng đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học.

"Điều đáng quý ở thầy Cao chính là sự yêu nghề, tận tuỵ với công việc và âm thầm cống hiến cho giáo dục. Đặc biệt thầy không chỉ giỏi chuyên môn mà còn được đồng nghiệp kính trọng, học sinh yêu mến và phụ huynh tin tưởng", vị hiệu trưởng này nói thêm.

Người thầy đã có hơn 38 năm công tác, từ xung phong ra Côn Đảo, đến chứng kiến những đổi thay của giáo dục thành phố

Trước những yêu cầu đổi mới của Chương trình giáo dục phổ thông, thầy Đỗ Đăng Cao cùng các đồng nghiệp vẫn tiếp tục học hỏi, cập nhật kiến thức và phương pháp giảng dạy. Thầy thừa nhận việc tiếp cận công nghệ và những yêu cầu mới ở tuổi nghề cao có phần chậm hơn so với giáo viên trẻ. Tuy nhiên, khi gặp khó khăn, thầy vẫn chủ động tìm hiểu, hỏi đồng nghiệp để từng bước thích nghi.

"Mình đã chọn nghề này, nên thương học trò. Có 2 nghề là thầy thuốc và thầy giáo, nếu không có tình thương sẽ không làm được trọn vẹn. Tôi cũng luôn nhủ mình về chuyên môn, tuổi càng ngày càng lớn, những ráng làm sao để tự học lại, cập nhật cái mới, khi có chuyên môn rồi, phương pháp sẽ tự sinh ra", thầy giáo Đỗ Đăng Khoa nói.