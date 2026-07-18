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Va chạm giữa xe buýt và xe máy trên đường Lê Văn Lương, một phụ nữ tử vong

Thứ Bảy, 14:21, 18/07/2026
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VOV.VN - Vào khoảng 9h37 phút sáng ngày 18/7, trên đường Lê Văn Lương (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa một xe buýt và xe máy, khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe buýt đang lưu thông trên đường Lê Văn Lương theo hướng vào trung tâm thành phố. Khi đi qua khu vực cách nút giao Hoàng Minh Giám khoảng 100 m, phương tiện này xảy ra va chạm với một xe máy do một người phụ nữ điều khiển.

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Hiện trường xảy ra vụ việc

Đáng chú ý, vị trí xảy ra vụ va chạm nằm trên phần làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh (BRT). Cú va chạm mạnh khiến người phụ nữ ngã xuống đường và tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân cùng chiếc xe máy nằm trong làn đường BRT. 

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Cảnh sát khám nghiệm hiện trường

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông cùng các đơn vị chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và phục vụ công tác điều tra. Cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường, đo đạc dấu vết và thu thập thông tin nhằm xác định nguyên nhân vụ tai nạn. 

 
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Vụ việc khiến giao thông ùn ứ theo hướng vào trung tâm Hà Nội

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ danh tính nạn nhân, diễn biến vụ tai nạn cũng như trách nhiệm của các bên liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Ngân/VOV.VN
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