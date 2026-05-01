Số ca nghi ngộ độc bánh mì ở Quảng Trị tiếp tục tăng

Thứ Sáu, 18:01, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đến chiều 1/5, số ca nghi ngộ độc thực phẩm đang nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị tăng lên 64 trường hợp.

Trước đó, khoảng 6h30 ngày 29/4 đến sáng 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận 46 bệnh nhân với các triệu chứng như sốt cao, đau bụng quặn từng cơn, nôn mửa, tiêu chảy nhiều lần, mệt mỏi và có dấu hiệu mất nước. Đến chiều 1/5, Bệnh viện tiếp nhận thêm 18 bệnh nhân nâng tổng số lên 64 người có triệu chứng ngộ độc thực phẩm, nghi do ăn bánh mì. Đa số bệnh nhân trong độ tuổi từ 11 đến 15.

Các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Theo các bác sĩ, tình trạng chung của bệnh nhân tạm thời ổn định, chưa ghi nhận trường hợp nặng phải chuyển tuyến trên. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân vẫn còn biểu hiện sốt cao, đau bụng quặn từng cơn, tiêu chảy nhiều lần và mệt mỏi. Hiện đã có 1 bệnh nhân hồi phục và được xuất viện, 63 bệnh nhân còn lại đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu từ bệnh nhân và người nhà, các trường hợp này đều đã ăn bánh mì mua tại một tiệm ở thôn Tân Sơn, xã Tân Lập. Các cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời tăng cường giám sát an toàn thực phẩm trên địa bàn nhằm tránh xảy ra các trường hợp tương tự.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Tag: Quảng Trị Hướng Hóa bánh mì ngộ độc
Tìm ra "thủ phạm" khiến hàng chục người ngộ độc tại Diễn Châu, Nghệ An
Số ca nghi ngộ độc tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm tăng lên 46 ca
Xử phạt 90 triệu đồng, đình chỉ hoạt động cơ sở sản xuất bánh mì gây ngộ độc
