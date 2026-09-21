Một phụ nữ tử vong sau va chạm ô tô trên Quốc lộ 14

Theo UBND phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi, khoảng 16 giờ 50 phút ngày 20/9, tại Km 1543+050 trên Quốc lộ 14, thuộc địa bàn phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi (thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô và ô tô. Thời điểm này, xe mô tô biển kiểm soát 82H1-131.74 do bà Nguyễn Thị Thu Huyền (27 tuổi), trú tại thôn Kon Trang Kla, xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi điều khiển, chở bà Nguyễn Thị Bích Hậu (24 tuổi) và cháu Thái Minh Đăng (2 tuổi), cùng trú tại xã Đăk Hà, lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng phường Đăk Cấm đi xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Ngọc Chí

Khi đến khu vực trên, xe mô tô xảy ra va chạm với ô tô biển kiểm soát 82B-016.43 do bà Hà Thị Hạnh (43 tuổi), trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi điều khiển, đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến bà Nguyễn Thị Thu Huyền tử vong tại chỗ. Bà Nguyễn Thị Bích Hậu bị gãy xương đùi chân trái, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cơ sở 2 cấp cứu. Hai phương tiện bị hư hỏng.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.