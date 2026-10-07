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Đàn cá heo gần 1.000 con tung mình trên vùng biển Phú Quý

Thứ Tư, 21:30, 07/10/2026
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VOV.VN - Trong lúc di đánh bắt hải sản, ngư dân ở Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng bắt gặp đàn cá heo gần 1.000 con. Hình ảnh đàn cá heo tung tăng bơi lội được các ngư dân này ghi lại.

Cụ thể vào, ngày 6/10, trong lúc đánh bắt hải sản gần khu vực hòn Tranh, nhóm ngư dân bắt gặp đàn cá heo khoảng 1.000 cá heo đang di chuyển. Có thời điểm, chúng tung mình trên mặt biển.

Một ngư dân có kinh nghiệm ở đảo Phú Quý cho biết, vùng biển này, cứ vào mùa gần cuối năm hoặc đầu năm biển êm, thường có vài đàn cá heo di chuyển vào khoảng thời điểm này.

Có thể do khu vực này hiện đang có nguồn thức ăn dồi dào, thu hút cá heo đến săn mồi. Họ tin rằng mỗi lần đàn cá heo về thường áo hiệu một mùa biển thuận lợi.

Hình ảnh đàn cá heo tung mình trên vùng biển Phú Quý (nguồn: Huỳnh Ka)

Đảo Phú Quý hay còn gọi cù lao Thu, là huyện đảo xa nhất của tỉnh Bình Thuận trước đây, nay là Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng. Ngoài đảo chính, quanh đảo Phú Quý còn hòn Đá Cao, hòn Đỏ, hòn Tranh và hòn Hải. Diện tích đảo Phú Quý chỉ hơn 18km2 nhưng có nhiều cảnh đẹp, hoang sơ. Hiện phương tiện duy nhất để lên đảo là đi tàu biển từ Phan Thiết, khoảng cách hơn 110 km.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
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