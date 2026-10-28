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Một số địa phương ở Khánh Hòa đề xuất tách các trường có quy mô quá lớn sau sáp nhập

Thứ Tư, 17:13, 28/10/2026
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VOV.VN - Chỉ sau hai tháng vận hành mô hình trường học sau sáp nhập, một số địa phương ở Khánh Hòa đã đề xuất tách các trường quy mô quá lớn. Thực tế cho thấy, bên cạnh bất cập về cơ sở vật chất tại các điểm trường, việc quản lý hàng trăm lớp học cũng đặt ra nhiều thách thức.

 

Tại điểm trường 3, phân hiệu 1, Trường Tiểu học Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, học sinh bán trú vẫn phải về nhà vào trưa thứ Tư hằng tuần, sau đó phụ huynh đưa các em sang điểm chính để học môn Tin học. Điểm trường phụ của phân hiệu 1 chưa có phòng máy vi tính, khiến việc tổ chức dạy học giữa các cơ sở chưa đồng bộ. Học sinh tại đây cũng ít có điều kiện tham gia các hoạt động phong trào như học sinh ở phân hiệu chính hoặc ở trường chính.

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Phụ huynh đón con học bán trú về nghỉ để đầu giờ chiều qua địa điểm khác học tin học.

Bà Nguyễn Thị Dung, phụ huynh học sinh lớp 4, phân hiệu 1, Trường Tiểu học Tây Nha Trang nêu bất cập: “Phải đi từ điểm trường phụ này qua điểm trường chính mới có phòng máy vi tính để học. Đâu có phụ huynh nào rảnh để trưa đón rồi đến 13h30 chở qua bên đó học. Trong khi đã học bán trú nhưng thứ Tư hàng tuần phải đón cháu về như vậy. Nói chung hoạt động sẽ không được bằng những cháu ở điểm trường chính, cơ sở vật chất cũng vậy”.

Sáp nhập giúp giảm đầu mối quản lý nhưng chưa đồng nghĩa với việc điều kiện dạy học giữa các điểm trường được bảo đảm đồng đều. Khi cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu, học sinh vẫn chịu thiệt thòi, còn phụ huynh phải gánh thêm việc đưa đón.

Trường Tiểu học Tây Nha Trang được thành lập trên cơ sở sáp nhập 7 trường, gồm 1 trường chính và 6 phân hiệu, với 198 lớp, khoảng 7.400 học sinh. Trường THCS Tây Nha Trang được hình thành từ 6 trường, gồm 1 trường chính và 5 phân hiệu, với 125 lớp, khoảng 5.400 học sinh.

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Phường Nam Nha Trang đề xuất tách các trường học quy mô quá lớn.

Việc sáp nhập bước đầu giúp thống nhất kế hoạch, quy định và phân công nhiệm vụ. Tuy nhiên, quy mô hàng trăm lớp, các phân hiệu nằm cách xa nhau cùng sự khác biệt về cơ sở vật chất, đặc điểm học sinh khiến công tác điều hành gặp nhiều khó khăn. Ban giám hiệu phải dành nhiều thời gian điều phối hoạt động giữa các cơ sở, trong khi việc kiểm tra chuyên môn, dự giờ và nắm bắt tình hình giáo viên, học sinh bị hạn chế. Quản lý qua văn bản, báo cáo trực tuyến không thể thay thế hoàn toàn việc trực tiếp theo sát hoạt động tại từng trường, nhất là việc phát hiện và hỗ trợ kịp thời những học sinh cần quan tâm.

Từ thực tế này, UBND phường Tây Nha Trang đề xuất tách Trường Tiểu học và Trường THCS Tây Nha Trang, mỗi cấp học thành 2 trường độc lập. Ông Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND phường Tây Nha Trang, thông tin:

“Các em học sinh trung học cơ sở đang tuổi dậy thì, giáo viên cần bám sát học sinh ở trường. Tầm 70-80 lớp, quy mô như vậy, quản lý dễ hơn. Đối với tiểu học, một Hiệu phó lại đang phụ trách 1 phân hiệu, phải quản lý 4 điểm trường. 4 điểm trường đó cách xa nhau. Như ở đây, bên Hòn Nghê còn phải qua 1 con sông. Không thể nào quán xuyến được, về lâu, về dài là không ổn”.

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Trường học tỉnh Khánh Hòa có nhiều phân hiệu, một phân hiệu lại có nhiều điểm trường, gây khó cho công tác quản lý cũng như dạy và học.

Tháng 8/2026, tỉnh Khánh Hòa xây dựng phương án sắp xếp trường học, báo cáo và xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sau sắp xếp, số đầu mối trường học giảm đến 66%. Tuy nhiên, toàn tỉnh vẫn có 18 trường quy mô trên 100 lớp, chủ yếu ở các đô thị đông dân cư. Sau hai tháng vận hành, một số địa phương đã đề xuất tách trường quy mô lớn thành nhiều trường hoặc thành lập thêm phân hiệu.

Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa đang tổng hợp ý kiến, đề xuất của các địa phương để rà soát những trường quy mô lớn, có nhiều phân hiệu, điểm trường và địa bàn quản lý rộng, từ đó tham mưu giải pháp phù hợp.

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Khánh Hòa sẵn sàng năm học mới sau sắp xếp trường lớp

VOV.VN - Trước thềm năm học 2026-2027, tỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất chuẩn bị cơ sở vật chất, vừa sắp xếp lại mạng lưới trường lớp theo hướng tinh gọn. Ở miền núi, vùng khó, nhiều chính sách mới hỗ trợ kịp thời để tạo điều kiện cho trẻ đến trường và duy trì việc học.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
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