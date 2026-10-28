Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu làm rõ nguồn gốc thịt trâu Ấn Độ tại bếp ăn trường học

Ngày 28/10, ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở đã nắm được thông tin phụ huynh phản ánh liên quan đến nguồn gốc thực phẩm tại cơ sở cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh Trường Tiểu học Hoài Đức và cử đoàn công tác trực tiếp làm việc với nhà trường, cơ quan chức năng.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu UBND xã Hoài Đức khẩn trương kiểm tra, xác minh từng nội dung báo chí phản ánh, báo cáo kết quả trước 16h ngày 28/10/2026 để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố. Báo cáo phải nêu rõ kết quả xác minh, kèm minh chứng và căn cứ liên quan; xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và biện pháp xử lý nếu phát hiện vi phạm.

Phụ huynh thay nhau ngồi trực gần bếp ăn của Công ty TNHH Mai Phương và nhà kho được cho là của công ty này để yêu cầu làm rõ. Ảnh: T.N.

Theo ông Nguyễn Văn Hiền, các nội dung cần làm rõ gồm nguồn gốc, quá trình tiếp nhận, bảo quản và sử dụng thực phẩm; phạm vi quản lý của đơn vị cung cấp suất ăn đối với nhà kho mà phụ huynh đề nghị kiểm tra; việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm và trách nhiệm của những bên liên quan.

Kết quả xác minh cần được đối chiếu giữa hồ sơ, chứng từ với điều kiện thực tế. Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý, việc phụ huynh phát hiện bao bì ghi thông tin thịt trâu nhập khẩu từ Ấn Độ, thịt gà đông lạnh chưa đồng nghĩa với việc các loại thực phẩm này đã được sử dụng để chế biến suất ăn cho học sinh. Nội dung này cần được cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ.

Phụ huynh đề nghị kiểm tra nhà kho gần bếp ăn

Sự việc bắt đầu ngày 27/10, khi phụ huynh Trường Tiểu học Hoài Đức kiểm tra tại cơ sở chế biến suất ăn bán trú. Sau buổi kiểm tra, phụ huynh phát hiện nhiều vỏ hộp thực phẩm có chữ nước ngoài tại khu vực tập kết rác phía sau bếp. Theo phản ánh, nhãn trên một số bao bì ghi thông tin thịt trâu nhập khẩu từ Ấn Độ và thịt gà đông lạnh.

Lo ngại về nguồn gốc thực phẩm, phụ huynh đề nghị kiểm tra nhà kho gần khu vực bếp nấu. Theo phản ánh của phụ huynh, đại diện đơn vị cung cấp suất ăn cho biết nhà kho không thuộc phạm vi bếp ăn. Sau đó, xảy ra xô đẩy giữa một số phụ huynh và người tại hiện trường. Nhà trường cùng đại diện phụ huynh lập biên bản, báo cáo chính quyền địa phương.

Phụ huynh phát hiện tại khu vực tập kết rác phía sau bếp có nhiều vỏ hộp đựng thực phẩm in chữ nước ngoài.

Tối 27/10, một số phụ huynh tiếp tục có mặt tại khu vực nhà kho, đề nghị cơ quan chức năng làm rõ kho có thuộc quyền quản lý của đơn vị cung cấp suất ăn hay không, đồng thời xác minh liệu thực phẩm có nhãn mác nói trên có được sử dụng để chế biến bữa ăn bán trú cho học sinh.

Sáng 28/10, ông Nguyễn Văn Dựng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoài Đức cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh, nhà trường đã phân công nhân viên y tế phối hợp với phụ huynh giám sát bữa ăn bán trú và việc kiểm tra tại cơ sở cung cấp suất ăn.

Theo hiệu trưởng, Trường Tiểu học Hoài Đức được thành lập sau khi sáp nhập Trường Tiểu học Kim Chung A và Trường Tiểu học Di Trạch, hiện có hai phân hiệu. Suất ăn bán trú tại phân hiệu Di Trạch do một đơn vị cung cấp. Trong buổi kiểm tra sáng 27/10, phần lớn nội dung được phụ huynh ghi nhận cơ bản ổn, đúng quy trình; những vấn đề còn băn khoăn tập trung vào nhãn mác thực phẩm tại khu vực tập kết rác và nhà kho gần bếp nấu.

Nhà trường đã lập biên bản, báo cáo UBND xã Hoài Đức. Chính quyền địa phương cũng tiến hành kiểm tra trong chiều 27/10. Nhà trường cho biết sẽ tăng cường giám sát bữa ăn bán trú, đồng thời chờ kết quả xác minh của cơ quan chức năng.

Tăng cường kiểm tra an toàn bữa ăn học đường

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Hà Nội đang triển khai chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học, đồng thời tăng cường kiểm tra việc tổ chức bữa ăn tại các trường.

Theo Nghị quyết số 84/2026/NQ-HĐND, trong năm học 2026-2027, học sinh tiểu học thuộc nhóm đối tượng chính sách, học sinh ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi và xã Minh Châu được hỗ trợ 40.000 đồng/học sinh/ngày. Các học sinh còn lại được hỗ trợ 28.000 đồng/học sinh/ngày; phụ huynh đóng phần chênh lệch để bảo đảm tiền ăn tối thiểu 40.000 đồng/suất/ngày theo thỏa thuận với nhà trường.

UBND TP Hà Nội đã thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành, tổ chức kiểm tra đột xuất tại các xã, phường từ ngày 20/9/2026 đến hết ngày 31/5/2027. Nội dung kiểm tra gồm việc lựa chọn nhà cung cấp, ký kết và thực hiện hợp đồng; điều kiện tổ chức bữa ăn tại trường và cơ sở cung cấp; hồ sơ, chứng từ, nguồn gốc thực phẩm và dữ liệu trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường thành phố Hà Nội (HanoiCheck).

Qua kiểm tra tại một số địa bàn, các đoàn liên ngành đã yêu cầu khắc phục những hạn chế liên quan đến hồ sơ lựa chọn nhà cung cấp, quản lý hợp đồng, bố trí bếp và kho thực phẩm, cập nhật dữ liệu phục vụ giám sát.

Đối với vụ việc tại Trường Tiểu học Hoài Đức, kết quả kiểm tra, xác minh sẽ là căn cứ để làm rõ các phản ánh của phụ huynh, xác định trách nhiệm của các bên liên quan và xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm.