Một số điểm trường tại Đắk Lắk cho học sinh nghỉ học để phòng tránh mưa lũ
VOV.VN - Một số điểm trường mầm non và tiểu học ở xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk đã chủ động cho học sinh nghỉ học trong sáng nay (9/9) và bố trí lịch học bù. Biện pháp này được đưa ra sau trận mưa lớn kéo dài, nước dồn gây ngập cục bộ và và chảy xiết qua đường giao thông.
Hơn 300 học sinh của 10 lớp tại 2 điểm trường của trường Tiểu học Chu Văn An, ở buôn Aring và buôn Gram B, xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk được nghỉ học trong sáng nay (9/9). Nhà trường dự kiến tổ chức dạy bù vào chiều thứ Tư tuần sau, đảm bảo tiến độ chương trình.
Bà Lê Thị Tân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An, xã Cuôr Dăng, tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Sáng nay vào thời điểm phụ huynh chuẩn bị cho con em mình đến trường thì thời tiết xấu và mưa rất to. Trên các tuyến đường bị ngập cục bộ và lượng nước trên lô cao su chảy xuống gây ngập và chảy xiết. Một số cụm dân cư nhỏ, điều kiện đưa con em đến trường không đảm bảo cho nên nhà trường quyết định cho các em ở các lớp ở các điểm đó nghỉ học và bố trí vào học bù vào chiều thứ tư tuần sau”.