Một trường phổ thông tại Hà Nội lọt top 5% tổ chức xuất sắc nhất toàn cầu về STEM

STEM.org Educational Research (SER) vừa cấp chứng nhận STEM.org Accredited cho Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa. Đây là một trong những kiểm định uy tín hàng đầu thế giới dành cho các tổ chức giáo dục đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất trong lĩnh vực STEM.

Đồng thời, Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa cũng được vinh danh trong Top 5% các tổ chức “Xuất sắc nhất trong lĩnh vực STEM” toàn cầu với danh hiệu Best In STEM do STEM.org Educational Research bình chọn. Đây là danh hiệu được xét chọn độc lập, nhằm tôn vinh những đơn vị có những sáng kiến đổi mới nổi bật và tác động thực chất đến người học.

Quy trình đánh giá của STEM.org Educational Research được triển khai trên hệ thống tiêu chí toàn diện: từ thiết kế chương trình, phương pháp tổ chức lớp học, năng lực đội ngũ giáo viên đến cơ sở vật chất, mức độ tham gia của học sinh và định hướng phát triển bền vững. Kết quả đánh giá ghi nhận Phenikaa School nổi bật ở sự đầu tư đồng bộ vào các không gian sáng tạo, hệ thống phòng lab hiện đại, cùng các chương trình Robotics và mô hình học tập trải nghiệm. Học sinh không chỉ tiếp cận kiến thức mà còn trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề thực tiễn, qua đó hình thành tư duy khoa học, năng lực sáng tạo và kỹ năng hợp tác.

Đại diện nhà trường cho biết, chương trình STEM được thiết kế, đào tạo phổ cập xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12 và đào tạo nâng cao cho các học sinh tài năng và yêu khoa học với lộ trình rõ ràng, đảm bảo tính liên thông và phát triển phù hợp với năng lực học sinh theo từng giai đoạn. Định hướng này được triển khai nhất quán dựa trên 4 quan điểm khi thiết kế chương trình STEM: đảm bảo phù hợp với mọi đối tượng học sinh, giúp tất cả học sinh đều có cơ hội tiếp cận giáo dục STEM; kết nối chặt chẽ với thực tế, khi mỗi dự án học tập đều bắt nguồn từ những vấn đề hoặc câu chuyện trong đời sống; hướng tới phát triển toàn diện, tôn trọng sự khác biệt và nuôi dưỡng thế mạnh riêng của từng học sinh; đồng thời ươm mầm tài năng, tạo cơ hội để học sinh khám phá và phát triển năng lực nổi trội trong lĩnh vực khoa học – công nghệ.