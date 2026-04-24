中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  An Giang
    Đặt mặc định Xem
  Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Một trường phổ thông tại Hà Nội lọt top 5% tổ chức xuất sắc nhất toàn cầu về STEM

Thứ Sáu, 05:32, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quy trình đánh giá của STEM.org Educational Research được triển khai trên hệ thống tiêu chí toàn diện từ thiết kế chương trình, phương pháp tổ chức lớp học, năng lực đội ngũ giáo viên đến cơ sở vật chất, mức độ tham gia của học sinh và định hướng phát triển bền vững.

STEM.org Educational Research (SER) vừa cấp chứng nhận STEM.org Accredited cho Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa. Đây là một trong những kiểm định uy tín hàng đầu thế giới dành cho các tổ chức giáo dục đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất trong lĩnh vực STEM.

Đồng thời, Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa cũng được vinh danh trong Top 5% các tổ chức “Xuất sắc nhất trong lĩnh vực STEM” toàn cầu với danh hiệu Best In STEM do STEM.org Educational Research bình chọn. Đây là danh hiệu được xét chọn độc lập, nhằm tôn vinh những đơn vị có những sáng kiến đổi mới nổi bật và tác động thực chất đến người học.

Quy trình đánh giá của STEM.org Educational Research được triển khai trên hệ thống tiêu chí toàn diện: từ thiết kế chương trình, phương pháp tổ chức lớp học, năng lực đội ngũ giáo viên đến cơ sở vật chất, mức độ tham gia của học sinh và định hướng phát triển bền vững. Kết quả đánh giá ghi nhận Phenikaa School nổi bật ở sự đầu tư đồng bộ vào các không gian sáng tạo, hệ thống phòng lab hiện đại, cùng các chương trình Robotics và mô hình học tập trải nghiệm. Học sinh không chỉ tiếp cận kiến thức mà còn trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề thực tiễn, qua đó hình thành tư duy khoa học, năng lực sáng tạo và kỹ năng hợp tác.

Đại diện nhà trường cho biết, chương trình STEM được thiết kế, đào tạo phổ cập xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12 và đào tạo nâng cao cho các học sinh tài năng và yêu khoa học với lộ trình rõ ràng, đảm bảo tính liên thông và phát triển phù hợp với năng lực học sinh theo từng giai đoạn. Định hướng này được triển khai nhất quán dựa trên 4 quan điểm khi thiết kế chương trình STEM: đảm bảo phù hợp với mọi đối tượng học sinh, giúp tất cả học sinh đều có cơ hội tiếp cận giáo dục STEM; kết nối chặt chẽ với thực tế, khi mỗi dự án học tập đều bắt nguồn từ những vấn đề hoặc câu chuyện trong đời sống; hướng tới phát triển toàn diện, tôn trọng sự khác biệt và nuôi dưỡng thế mạnh riêng của từng học sinh; đồng thời ươm mầm tài năng, tạo cơ hội để học sinh khám phá và phát triển năng lực nổi trội trong lĩnh vực khoa học – công nghệ.

Nữ sinh 22 tuổi giành học bổng tiến sĩ trường top 8 thế giới

Không đi theo con đường thi cử quen thuộc sau 2 lần trượt đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, Trần Quỳnh Trang chọn theo đuổi nghiên cứu khoa học từ sớm. Hành trình bền bỉ ấy đã giúp nữ sinh giành học bổng tiến sĩ tại National University of Singapore - trường thuộc top 8 thế giới.

Nguyễn Trang/VOV.VN
Tag: trường phổ thông hà nội STEM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

17.000 thí sinh Hà Nội bỏ thi lớp 10: Những khoảng trống của hệ thống giáo dục?
VOV.VN - Con số 17.000 thí sinh bỏ thi lớp 10 công lập không chỉ cho thấy xu hướng phân luồng, mà còn lộ rõ những khoảng trống của hệ thống giáo dục. Khi phụ huynh vẫn lo về chất lượng, cơ hội học tiếp và việc làm, các lựa chọn ngoài công lập hay học nghề chưa đủ thuyết phục, còn áp lực vẫn dồn về một phía.

Đà Nẵng bố trí gần 250 cơ sở nhà, đất dôi dư phục vụ y tế, giáo dục
VOV.VN - Trong tổng số hơn 800 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, thành phố Đà Nẵng chuyển đổi gần 250 cơ sở sang phục vụ y tế, giáo dục và hoạt động công cộng.

Bộ Giáo dục siết chặt dạy thêm, học thêm: Minh bạch, nghiêm túc và có đường dây nóng
VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 19, sửa đổi, bổ sung một số quy định về dạy thêm, học thêm, với mục tiêu minh bạch hóa hoạt động, ngăn chặn ép buộc và trục lợi, đồng thời vẫn bảo đảm quyền học tập hợp pháp của học sinh và quyền giảng dạy của giáo viên. Thông tư có hiệu lực từ 15/5/2026.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục