Mưa dông, lốc sét, mưa đá khiến nhiều người bị thương và hàng nghìn nhà bị tốc mái

Thứ Hai, 10:50, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (tổng hợp từ các địa phương), các trận mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá xảy ra vào chiều tối và đêm 2/5 đã gây thiệt hại tại nhiều tỉnh khu vực miền Bắc, bao gồm Điện Biên, Lai Châu, Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên và Hà Nội

Thống kê ban đầu cho thấy, thiên tai đã khiến 12 người bị thương, trong đó Thái Nguyên ghi nhận 5 người và Tuyên Quang 7 người. Ngoài thiệt hại về người, hàng nghìn ngôi nhà cũng bị ảnh hưởng do dông lốc.

Cụ thể, có tới 2.077 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, tập trung nhiều nhất tại Thái Nguyên với 1.382 căn. Các địa phương khác cũng ghi nhận thiệt hại đáng kể như Phú Thọ 376 nhà, Tuyên Quang 159 nhà, Lào Cai 116 nhà, Điện Biên 53 nhà và Cao Bằng 5 nhà.

mua dong, loc set, mua da khien nhieu nguoi bi thuong va hang nghin nha bi toc mai hinh anh 1
Mưa đá ở Yên Sơn (Phú Thọ) có kích thước khá lớn (Ảnh: ND)

Trong lĩnh vực nông nghiệp, khoảng 2.300ha lúa và hoa màu bị thiệt hại do mưa lớn, gió mạnh và mưa đá. Điện Biên là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất với 771ha, tiếp đến là Thái Nguyên 764ha, Tuyên Quang 342ha, Hà Nội 307ha và Lào Cai 116ha.

Mưa dông cũng gây ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng giáo dục và văn hóa. Có 16 trường học bị tốc mái, trong đó Thái Nguyên chiếm 14 trường và Tuyên Quang 2 trường. Ngoài ra, 5 điểm nhà văn hóa tại Thái Nguyên và Phú Thọ cũng bị hư hỏng.

mua dong, loc set, mua da khien nhieu nguoi bi thuong va hang nghin nha bi toc mai hinh anh 2
Mưa đá to gây hư hỏng nhà dân ở Thái Nguyên

Về hạ tầng kỹ thuật, 72 cột điện đã bị gãy, đổ, chủ yếu tại Thái Nguyên với 63 cột. Các địa phương khác như Tuyên Quang và Cao Bằng cũng ghi nhận thiệt hại. Tại Phú Thọ, khoảng 50m kè bị sạt lở do mưa lớn kéo dài.

Không chỉ khu vực miền Bắc, theo thông tin từ trực ban các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, vào chiều tối ngày 3/5, trên địa bàn cũng đã xảy ra dông lốc, sét và mưa đá, gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu. Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê để đánh giá đầy đủ mức độ thiệt hại.

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh dông lốc, sét và mưa đá, đồng thời theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết để kịp thời ứng phó, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Văn Ngân/VOV.VN
Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa đá, gió lốc ở Phiêng Khoài, Sơn La

VOV.VN - Các lực lượng chức năng tại xã Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La đang khẩn trương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả trận mưa đá, gió lốc xảy ra chiều tối ngày 1/5, khiến nhiều nhà ở và hoa màu của người dân bị hư hỏng, thiệt hại.

Mưa đá, dông lốc làm 5 người bị thương và hàng trăm ngôi nhà hư hại ở Thái Nguyên

VOV.VN - Đêm qua (2/5), trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa kèm dông lốc, cục bộ có nơi xuất hiện mưa đá khiến 5 người bị thương.

Mưa đá to gây hư hỏng nhà dân ở Phú Thọ

VOV.VN - Chiều và tối ngày 2/5, tại nhiều địa phương của tỉnh Phú Thọ xuất hiện mưa đá, gây thiệt hại hoa màu và tài sản của nhân dân.

