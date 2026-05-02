Thái Nguyên xuất hiện dông lốc kèm mưa đá

Khoảng từ 18h đến 19h, mưa dông xuất hiện trên diện rộng tại Thái Nguyên. Tại nhiều địa phương như Thanh Thịnh, Chợ Mới, Yên Trạch, Phú Lạc… ghi nhận mưa đá rơi khá dày, kích thước phổ biến từ 1–3cm. Một số nơi xảy ra tình trạng nhà bị tốc mái, hư hại tài sản và có tình trạng cây gãy đổ, gây cản trở giao thông cục bộ.

Viên mưa đá kích thước lớn ghi nhận tại xã Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên (Ảnh người dân cung cấp)

Theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên phát lúc 19h10’, các vùng mây đối lưu đang phát triển mạnh, tiếp tục gây mưa rào và dông cho nhiều khu vực trong tỉnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây thiệt hại về nhà ở, hoa màu và ảnh hưởng đến an toàn của người dân.

Nhành cây gãy đổ trên tuyến Quốc lộ 3

Dự báo trong những giờ tới, các vùng mây đối lưu còn tiếp tục mở rộng và di chuyển, gây mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Người dân được khuyến cáo chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; gia cố nhà cửa, chằng chống mái tôn, hạn chế ra ngoài khi có dông lốc để đảm bảo an toàn.