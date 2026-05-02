Thái Nguyên xuất hiện dông lốc kèm mưa đá

Thứ Bảy, 20:52, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều tối nay 2/5, tại Thái Nguyên xuất hiện dông kèm mưa đá tại nhiều khu vực.

Khoảng từ 18h đến 19h, mưa dông xuất hiện trên diện rộng tại Thái Nguyên. Tại nhiều địa phương như Thanh Thịnh, Chợ Mới, Yên Trạch, Phú Lạc… ghi nhận mưa đá rơi khá dày, kích thước phổ biến từ 1–3cm. Một số nơi xảy ra tình trạng nhà bị tốc mái, hư hại tài sản và có tình trạng cây gãy đổ, gây cản trở giao thông cục bộ.

thai nguyen xuat hien dong loc kem mua da hinh anh 1
Viên mưa đá kích thước lớn ghi nhận tại xã Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên (Ảnh người dân cung cấp)

Theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên phát lúc 19h10’, các vùng mây đối lưu đang phát triển mạnh, tiếp tục gây mưa rào và dông cho nhiều khu vực trong tỉnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây thiệt hại về nhà ở, hoa màu và ảnh hưởng đến an toàn của người dân.

thai nguyen xuat hien dong loc kem mua da hinh anh 2
Nhành cây gãy đổ trên tuyến Quốc lộ 3

Dự báo trong những giờ tới, các vùng mây đối lưu còn tiếp tục mở rộng và di chuyển, gây mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Người dân được khuyến cáo chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; gia cố nhà cửa, chằng chống mái tôn, hạn chế ra ngoài khi có dông lốc để đảm bảo an toàn.

Công Luận/VOV-Đông Bắc
Tag: mưa đá dông lốc mưa đá tại Thái Nguyên cây đổ thiên tai
Tin liên quan

Mưa đá lớn gây thiệt hại tại một số xã vùng cao của Lào Cai
VOV.VN - Chiều nay (2/5), một trận mưa đá kèm dông lốc mạnh đã quét qua địa bàn các xã Minh Lương, Nậm Xé và Dương Quỳ thuộc tỉnh Lào Cai, gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân.

Mưa đá kèm dông lốc gây thiệt hại tại tỉnh Điện Biên
VOV.VN - Chiều tối 28/4, trên địa bàn xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên xảy ra mưa đá kèm dông lốc, gây thiệt hại bước đầu đến sản xuất và đời sống của người dân.

Mưa đá rơi trắng xóa tại xã Phiêng Cằm, Sơn La
VOV.VN - Vào khoảng 17h chiều nay (18/4), tại xã Phiêng Cằm, tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa dông kèm theo mưa đá, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân địa phương.

