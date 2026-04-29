Thời tiết hôm nay 29/4: Hà Nội và Bắc Bộ mưa dông, cục bộ có nơi mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 28 đến ngày 30/4, nhiều khu vực trên cả nước xuất hiện mưa dông. Bắc Bộ đêm 28 và sáng 29/4 có mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to, sau giảm còn mưa rào rải rác. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế mưa dông rải rác trong ngày 29/4, cục bộ mưa to; sang ngày 30/4 mưa chủ yếu về đêm, ban ngày giảm.

Duyên hải Nam Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ có mưa dông vài nơi, chiều tối cục bộ mưa to. Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa dông, riêng chiều tối 30/4 mưa rải rác tăng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 28, ngày 29/4

TP. Hà Nội: Có mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam, đêm chuyển gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, khu Tây Bắc có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam, đêm chuyển gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng; riêng chiều tối mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng; riêng chiều tối mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.