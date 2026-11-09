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Mưa dông làm sập và tốc mái nhiều nhà dân ở Đồng Tháp

Thứ Hai, 23:45, 09/11/2026
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VOV.VN - Chiều 9/11, mưa lớn kèm dông lốc xảy ra trên địa bàn các xã Đốc Binh Kiều và Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp, làm sập, tốc mái nhiều căn nhà và khiến nhiều cây xanh gãy đổ.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Đốc Binh Kiều, khoảng 17h30 phút ngày 9/11, trên địa bàn các ấp 1, 4, 5 và Tân Kiều xảy ra mưa lớn kèm dông lốc, làm thiệt hại 25 căn nhà. Trong đó, có 4 căn bị sập hoàn toàn và 21 căn bị tốc mái với nhiều mức độ khác nhau. Các căn nhà bị ảnh hưởng chủ yếu là nhà tường, nhà gỗ và nhà tạm, có mái lợp tôn. 

mua dong lam sap va toc mai nhieu nha dan o Dong thap hinh anh 1
Mưa dông gây thiệt hại tại nhiều địa phương ở tỉnh Đồng Tháp

Ngoài ra, dông lốc còn làm nhiều cây xanh gãy đổ tại các ấp 2, 3, 4, 5, 7 và Tân Kiều. Một số cây ngã đổ vào đường dây điện, gây ảnh hưởng đến giao thông và hệ thống điện trên địa bàn.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã huy động lực lượng dân quân phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và tổ chức chính trị - xã hội tham gia khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân. Các lực lượng tiếp tục phối hợp khắc phục hậu quả, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

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Chính quyền địa phương các vùng bị thiên tai huy động lực lượng giúp dân khắc phục nhà ở

Cũng trong chiều 9/11, mưa dông kèm gió giật mạnh xảy ra trên địa bàn xã Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp. Theo báo cáo nhanh của địa phương, khoảng 17 giờ cùng ngày, nhiều cây xanh dọc tuyến đường tỉnh 865, đoạn qua ấp Mỹ Trung, xã Hậu Mỹ bị gãy đổ, khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Ngay sau đó, Công an xã Hậu Mỹ phối hợp với lực lượng quân sự và các ngành chức năng đến hiện trường tổ chức dọn dẹp, giải phóng mặt đường. Đến tối cùng ngày, các phương tiện đã lưu thông qua khu vực trở lại bình thường. Hiện thiệt hại do mưa dông tại các địa phương vẫn đang được tiếp tục thống kê, rà soát cụ thể.

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Dông lốc làm 93 căn nhà dân ở Đồng Tháp bị sập, tốc mái

VOV.VN - Ngày 9/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết, mưa lớn kèm dông lốc xảy ra từ tối 8/11 đã làm sập, tốc mái 93 căn nhà tại 5 xã, gồm: Thanh Bình, Đốc Binh Kiều, Tân Long, Tân Thạnh và Trường Xuân. Trong đó, có 4 căn nhà bị sập, 89 căn bị tốc mái, làm gãy, đổ 2 trụ điện và nhiều cây xanh.

 

 

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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