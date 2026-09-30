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Mưa lớn, các cửa ngõ vào trung tâm TPHCM ùn tắc kéo dài

Thứ Tư, 11:52, 30/09/2026
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Cơn mưa lớn xuất hiện đúng giờ cao điểm sáng 30/9 khiến giao thông trên nhiều tuyến đường dẫn vào trung tâm TPHCM ùn ứ. Dòng phương tiện nối dài, người đi xe máy phải len lỏi giữa ô tô để tìm đường di chuyển.

Tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn giao với cầu Thủ Thiêm theo hướng vào trung tâm thành phố, các phương tiện ken đặc trên quãng đường hơn một kilomet. Ô tô xếp thành hàng dài, trong khi nhiều xe máy phải luồn qua những khoảng trống nhỏ giữa các làn xe.

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Mưa lớn khiến dòng xe lưu thông qua một số tuyến đường trung tâm bị ùn ứ.

Lượng phương tiện đổ về khu vực trung tâm tăng cao cùng thời điểm mưa lớn khiến tầm nhìn giảm, tốc độ lưu thông giảm rõ rệt. Nhiều người phải mất thêm thời gian trên hành trình đến nơi làm việc và trường học.

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Dòng xe di chuyển chậm trên đường Ung Văn Khiêm, Nguyễn Gia Trí và Tầm Vu trong thời điểm mưa lớn sáng 30/9.

Tình trạng tương tự xảy ra trên đường Đinh Bộ Lĩnh, tuyến giao thông quan trọng nối khu vực phía Đông với trung tâm TPHCM. Đoạn từ cầu Bình Triệu đến giao lộ Bạch Đằng rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài. Dòng xe dồn về cùng lúc khiến khu vực đầu cầu chịu áp lực lớn.

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Dòng xe di chuyển chậm trên đường Ung Văn Khiêm, Nguyễn Gia Trí và Tầm Vu trong thời điểm mưa lớn sáng 30/9.

Trên cầu Bình Triệu, hướng vào trung tâm thành phố, các phương tiện di chuyển chậm, có thời điểm gần như đứng yên. Mưa lớn trong giờ cao điểm khiến mặt đường trơn trượt, tầm nhìn bị hạn chế, người điều khiển xe máy phải lưu thông giữa dòng ô tô đông đúc.

Tình trạng ùn ứ sáng 30/9 tiếp tục cho thấy sức ép giao thông lớn tại các cửa ngõ dẫn vào trung tâm TPHCM, đặc biệt khi thời tiết bất lợi xuất hiện trùng với thời điểm người dân đi làm, học sinh đến trường.

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Mưa lớn bất ngờ khiến nhiều người trở tay không kịp.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, các phương tiện lưu thông qua những khu vực trên cần chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, giữ khoảng cách an toàn và hạn chế chuyển làn đột ngột khi trời mưa lớn để đảm bảo an toàn.

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Mưa lớn kéo dài khiến sầu riêng tại một xã ở Gia Lai chết hàng loạt

VOV.VN - Sau nhiều năm đầu tư, chăm sóc, nhiều vườn sầu riêng tại xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai đang đứng trước nguy cơ mất trắng. Hàng nghìn cây đồng loạt rụng lá, xì mủ, khô cành rồi chết. Tình trạng này xảy ra trên diện rộng sau thời gian mưa kéo dài, trong đó có những diện tích sầu riêng đang chuẩn bị cho thu hoạch.

 

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