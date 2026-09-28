Theo Văn phòng Ủy viên Cứu trợ bang Uttar Pradesh, từ ngày 25 đến sáng 27/9, lượng mưa trung bình tại bang này là 66,5mm, cao hơn nhiều so với mức thông thường 7,6mm. Có tới 56 trong tổng số 75 huyện của bang ghi nhận lượng mưa vượt mức bình thường.

Mưa lớn cũng làm hư hại hơn 1.000 ngôi nhà và gây ngập tại nhiều khu vực, sau khi một vùng áp thấp trên Vịnh Bengal di chuyển vào đất liền.

Mưa lớn khiến 56 người thiệt mạng tại Uttar Pradesh. (Ảnh: ANI)

Cơ quan cứu trợ bang Uttar Pradesh cho biết các đội cứu hộ đang hoạt động tại những khu vực bị ngập, đưa người dân mắc kẹt đến nơi an toàn. Chính quyền các huyện được yêu cầu trực tiếp đánh giá thiệt hại, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng và đẩy nhanh công tác cứu trợ.

Theo cơ quan khí tượng, hệ thống áp thấp gây mưa lớn tại khu vực đã suy yếu, giúp lượng mưa giảm tại một số nơi. Tuy nhiên, mực nước các sông vẫn tiếp tục tăng ở một số khu vực và chính quyền địa phương duy trì cảnh giác trước nguy cơ ngập lụt.

Liên quan đến tình hình mưa lũ tại Ấn Độ, tại bang Odisha phía đông nước này, hơn 70.000 người dân sống ở các khu vực trũng thấp đã phải sơ tán sau khi mực nước sông trong khu vực dâng cao do mưa lớn. Các trận mưa kéo dài đã làm hư hại cầu và cống, buộc các quan chức phải đóng cửa một số địa điểm du lịch nổi tiếng trong bang.