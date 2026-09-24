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Mưa lớn ở Đồng Nai, nhiều khu vực ngập sâu, một người tử vong

Thứ Năm, 20:18, 24/09/2026
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VOV.VN - Theo Sở Nông nghiệp & Môi trường TP.Đồng Nai, từ ngày 22 đến 23/9, trên địa bàn thành phố xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông, gió mạnh, gây ngập cục bộ tại nhiều khu dân cư, tuyến đường và khu vực trũng thấp.

Theo đó, lượng mưa trong 24 giờ tại một số nơi ở mức cao, như Minh Lập (Bình Phước cũ) 131 mm, Bình Long 125 mm, Trạm khí tượng Biên Hòa 127 mm và Xuân Lộc 112 mm (Đồng Nai cũ).

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Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân bị nước cuốn trôi

Đáng chú ý, khoảng 19h5 phút ngày 22/9, một ô tô bị nước cuốn trôi và nữ tài xế tử vong ở đập Sở Nhì, phường Bình Long (Bình Phước cũ).

Tại khu vực Bình Phước cũ, mưa lớn cũng làm tốc mái 2 căn nhà tại xã Tân Hưng, nước dâng nhanh, chảy xiết cuốn một người cùng xe máy xuống dòng nước, nhưng được người dân và lực lượng Công an xã Minh Đức kịp thời cứu đưa đến nơi an toàn và một căn nhà tại xã Bình Minh (Đồng Nai cũ) bị sập. 

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Nhiều khu vực ở Đồng Nai ngập sâu do mưa lớn kéo dài

Tại một số địa phương, nước tràn vào nhà dân, làm hư hỏng nhiều tài sản, vật dụng sinh hoạt; nhiều diện tích cây trồng, ao cá bị ảnh hưởng. Thiệt hại cụ thể đang được các địa phương tiếp tục rà soát, thống kê.

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Nhiều khu dân cư nước tràn vào nhà dân

Nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố xảy ra ngập cục bộ, trong đó có đường Đồng Khởi, Quốc lộ 1A, đường Trần Quốc Toản, Lộc An - Long Đức (Đồng Nai cũ) và một số tuyến đường dân sinh. Nước cơ bản rút sau khi mưa giảm, giao thông tại nhiều khu vực trở lại bình thường.

Theo dự báo, ngày 25/9, Đồng Nai tiếp tục có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 80 đến 140 mm, có nơi trên 140 mm, tập trung vào chiều và đêm. 

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đồng Nai yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa, mực nước, chủ động cảnh báo, phân luồng giao thông, hỗ trợ người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở và khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại.

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Người dân dọn dẹp nhà cửa sau khi nước rút

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện theo phương châm “bốn tại chỗ”; chủ động cảnh báo, chốt chặn tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, có nguy cơ mất an toàn; tổ chức hỗ trợ người dân khi cần thiết và kịp thời báo cáo tình hình, diễn biến và thiệt hại phát sinh.

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Sau mưa lớn liên tục, khẩn trương dọn vệ sinh trường học ở TP.HCM

VOV.VN - Sáng 23/9, sau cơn mưa lớn vào tối ngày trước đó, trường Tiểu học Bình Triệu, phường Hiệp Bình (Thủ Đức cũ), TP.HCM, bị ngập sâu hơn 30 cm, khiến thời gian vào tiết học bị gián đoạn. Học sinh các lớp học tầng trệt được bố trí chung với các lớp trên lầu trong lúc chờ phòng học khô ráo.

 

Lưu Sơn/VOV-TPHCM
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