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10 người dân đi làm rẫy bị mắc kẹt do mưa lớn, nước suối dâng cao

Thứ Ba, 14:01, 10/11/2026
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VOV.VN - Sáng nay (10/11), do mưa lớn, nước suối dâng cao và chảy xiết, 10 người dân tại xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cũ) đi làm thuê trong rừng bị mắc kẹt không thể về nhà.

10 người dân đi làm thuê bốc vác gỗ tràm tại khu vực Km 27, đường vào xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (cũ), nay là xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị. Khi trở về, do nước lũ trên suối dâng cao, 10 người này bị mắc kẹt và trú ngụ tại rẫy người dân tại xã Hiếu Giang (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cũ) không thể trở về nhà.

10 nguoi dan di lam ray bi mac ket do mua lon, nuoc suoi dang cao hinh anh 1
Do mưa lớn không thể về nhà, người dân đành trú tạm tại lán trại trong rừng

Thời điểm xảy ra sự việc, nước lũ dâng cao, các lối đi bị chia cắt, người dân không thể vượt qua dòng nước. Trong khi đó, bà con không mang theo lương thực, nước uống.

10 nguoi dan di lam ray bi mac ket do mua lon, nuoc suoi dang cao hinh anh 2
Công an xã Hướng Hiệp hỗ trợ người dân trở về nhà

Công an xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị đã triển khai lực lượng, tổ chức tiếp cận hiện trường và thực hiện phương án cứu hộ, cứu nạn. Đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng Công an xã đã đưa 10 người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn.

10 nguoi dan di lam ray bi mac ket do mua lon, nuoc suoi dang cao hinh anh 3
Công an xã hỗ trợ đưa tài sản của người dân đến nơi an toàn

Công an xã Hướng Hiệp khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước diễn biến phức tạp của thời tiết; hạn chế đi vào khu vực rừng, rẫy khi có mưa lớn, tuyệt đối không cố vượt qua sông, suối, khu vực ngập sâu hoặc dòng nước chảy xiết.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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