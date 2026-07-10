Mưa lũ gây thiệt hại gần 8 tỷ đồng, tỉnh Điện Biên khẩn trương khắc phục hậu quả

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên, mưa lớn đã gây thiệt hại tại 15 xã. Toàn tỉnh có 169 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 1 nhà bị thiệt hại hoàn toàn. Mưa lũ cũng làm hơn 56ha lúa bị ngập úng, sạt lở; cuốn trôi nhiều gia súc, gia cầm. 3 điểm trường học, 40 tuyến đường bản, nhiều công trình thủy lợi, một công trình thủy điện và một cầu đang thi công bị hư hỏng. Tổng thiệt hại ước khoảng 8 tỷ đồng.

Mưa lũ gây thiệt hại ước khoảng 8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, theo báo cáo của Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Nậm Mức 2, khoảng 3h30 ngày 9/7, nước lũ đã tràn qua đê quây, làm ngập khu vực thi công nhà máy, cửa nhận nước và hai khoang đập tràn. Sự cố không gây thiệt hại về người nhưng làm ngập, hư hỏng một số thiết bị, vật tư phục vụ thi công; dự kiến ảnh hưởng đến tiến độ dự án khoảng 3 tháng để khắc phục.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các địa phương đã huy động lực lượng xung kích, công an, quân sự và người dân tổ chức di dời các hộ dân đến nơi an toàn, cắm biển cảnh báo tại các điểm sạt lở, phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ khắc phục ách tắc giao thông và tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại. Riêng xã Na Sang đã di dời 35 hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm; xã Nà Tấu huy động hơn 150 cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Hiện chính quyền và các lực lượng tại địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Ông Trần Hồng Quân, Chủ tịch UBND xã Na Sang, tỉnh Điện Biên cho biết: "Xã đã chỉ đạo toàn diện, huy động 4 tại chỗ các lực lượng và của tất cả người dân trên địa bàn hỗ trợ. Huy động các lực lượng của xã gồm có công an, ban chỉ huy quân sự xã, bộ đội biên phòng cùng xuống hỗ trợ người dân. Hiện còn 6 hộ nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở; 1 căn nhà đã bị sập nhưng người dân được di dời kịp thời. Bây giờ cơ bản là tiếp tục khắc phục hậu quả, hiện tại thì mưa đã tạnh rồi. Những chỗ nào còn xung yếu cần huy động lực lượng thì xã sẽ vào cuộc để hỗ trợ cùng người dân di rời đến chỗ an toàn. Những nhà nào mà bị sập hẳn ấy thì sẽ có phương án tìm đất hỗ trợ người dân làm nhà mới".

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên, trong 6 giờ tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa rào, có nơi mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10–30mm, có nơi trên 50mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp vẫn ở mức cao.

Các đơn vị quản lý giao thông cũng túc trực máy móc đảm bảo thông tuyến ngay sau sự cố sớm nhất.

Trong ngày và đêm 10/7, nhiều nơi có thể xuất hiện dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, hạn chế di chuyển qua khu vực sông suối, ngầm tràn, taluy dốc khi có mưa lớn để bảo đảm an toàn.