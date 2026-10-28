Vĩnh Long khẩn trương khắc phục đoạn đê ven biển bị vỡ

Chiều 27/10, do ảnh hưởng của triều cường dâng cao kết hợp với sóng lớn, một đoạn đê dài khoảng 170m tại ấp Thạnh Thới B, xã Thạnh Hải, tỉnh Vĩnh Long bị sạt lở, vỡ đê. Ngay sau khi phát hiện sự cố, Đồn Biên phòng Cổ Chiên (Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long) đã khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương, huy động người dân và các lực lượng vũ trang trên địa bàn đến hiện trường tổ chức ứng cứu, khắc phục.

Bộ đội Biên phòng Vĩnh Long tích cực khắc phục đoạn đê bị vỡ

Tại hiện trường, các lực lượng sử dụng bạt ni-lông chống thấm để gia cố thân đê, ngăn nước tràn vào khu vực bên trong. Đồng thời, tại những vị trí xung yếu khác, lực lượng chức năng tiến hành gia cố, đắp cao mặt đê nhằm bảo đảm an toàn cho toàn tuyến. Các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng cũng được vận động di dời đến nơi an toàn.

Các lực lượng làm nhiệm vụ ngay cả đêm tối

Đến khoảng 1h sáng nay (28/10), đoạn đê bị vỡ cơ bản được khắc phục, bước đầu ngăn chặn triều cường tràn vào khu vực sản xuất và nhà dân. Qua rà soát ban đầu, sự cố ảnh hưởng đến khoảng 9 hộ dân, gây thiệt hại về nhà ở, cây trồng và thủy sản, với tổng giá trị ước tính khoảng 400 triệu đồng.

Cán bộ, chiến sỹ đồn Biên Phòng Cổ Chiên trong công tác cứu đê

Trước nguy cơ sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp, Đồn Biên phòng Cổ Chiên khuyến cáo người dân không chủ quan, thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, triều cường và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, tránh. Khi phát hiện dấu hiệu sạt lở, người dân cần kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương, lực lượng biên phòng và các cơ quan chức năng để phối hợp xử lý, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Việc huy động lực lượng ứng cứu, khắc phục sự cố kịp thời góp phần hạn chế thiệt hại do thiên tai, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trong công tác hỗ trợ, bảo vệ người dân trên địa bàn.