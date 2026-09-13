Quảng Trị yêu cầu cho học sinh nghỉ học khi mưa lũ nguy hiểm

Hiện nay, tỉnh Quảng Trị đang có mưa to đến rất to. Mưa kéo dài nguy cơ gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, chia cắt giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại, học tập và sinh hoạt tại nhiều khu vực.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học và cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các phương án phòng, chống thiên tai; đồng thời, căn cứ tình hình thực tế, chủ động điều chỉnh hoặc tạm dừng việc đến trường khi điều kiện đi lại, cơ sở vật chất không bảo đảm an toàn.

Trường học tại xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị bị ngập lụt

Đối với khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, nhất là khe suối, ngầm tràn ở miền núi, nơi nước có thể dâng cao và việc đi lại không an toàn, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở chủ động xem xét cho học sinh, học viên nghỉ học. Các trường không để học sinh đến trường trong điều kiện nguy hiểm.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu dừng các cuộc họp, hội nghị, tập huấn không cần thiết để tập trung ứng phó mưa lũ. Các trường học, đặc biệt tại miền núi, vùng ven sông, suối và khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở, phải thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, rà soát các tuyến đường đến trường và điểm trường lẻ.

Các cơ sở giáo dục được yêu cầu khẩn trương kiểm tra trường, lớp và toàn bộ cơ sở vật chất, kịp thời phát hiện những khu vực có nguy cơ mất an toàn. Đối với các trường thuộc vùng có khả năng bị chia cắt, cô lập, các đơn vị chủ động chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc y tế, dụng cụ sơ cứu, đèn pin, phao cứu sinh và các vật dụng cần thiết khác.

Nước chảy xiết qua các ngầm tràn

Khi xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở hoặc sự cố tại trường học, ưu tiên cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng. Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý không bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên vào khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, có nguy cơ sạt lở hoặc công trình chưa bảo đảm an toàn để kiểm tra, thu hồi tài sản.

Các trường cũng phải kịp thời thông tin cho cha mẹ học sinh về tình hình thời tiết và phương án bảo đảm an toàn. Sau khi mưa lớn kết thúc, tổ chức kiểm tra toàn bộ trường, lớp, điểm trường; chỉ đưa hoạt động dạy học trở lại khi bảo đảm an toàn, đồng thời vệ sinh trường lớp, xử lý nguồn nước, môi trường và khắc phục cơ sở vật chất bị hư hỏng.