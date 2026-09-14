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Quảng Trị: Sạt lở 100m bờ kè gần Cửa khẩu quốc tế Cha Lo

Thứ Hai, 20:24, 14/09/2026
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VOV.VN - Mưa lớn trên biên giới phía Bắc tỉnh Quảng Trị gây sạt lở 100m bờ kè gần Cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong đêm 13/9 mưa lớn kéo dài trên địa bàn xã biên giới Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ), gây sụt lún, sạt lở tại một số khu vực.

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Sạt lở 100m bờ kè gần Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Trị

Tại khu vực bãi kiểm hóa của một công ty trên địa bàn, xảy ra sạt lở, sụt lún khoảng 100m bờ kè dọc sông, suối. Vị trí sạt lở cách Quốc môn Cửa khẩu quốc tế Cha Lo khoảng 700m theo hướng Tây Nam cửa khẩu (tức là theo hướng bên phải từ cửa khẩu quốc tế Cha Lo đi sang Lào), đồng thời cách mốc quốc giới 528 về phía Việt Nam khoảng 600m.

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Điểm sạt lở tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến công trình và uy hiếp khu vực dân cư xung quanh

Điểm sạt lở tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến công trình và uy hiếp khu vực dân cư xung quanh. UBND xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị khuyến cáo người dân chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế đi lại tại các khu vực có nguy cơ sạt lở và ven sông, suối. Người dân kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương khi phát hiện điểm sạt lở, cây đổ hoặc nguy cơ mất an toàn để lực lượng chức năng xử lý.

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Quảng Trị tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, xử lý các điểm sạt lở

VOV.VN - Chiều nay (14/9), tại tỉnh Quảng Trị, lượng mưa lớn đang chuyển dịch ra phía Bắc, như Ba Đồn, Quảng Trạch, Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình cũ). Khu vực phía Nam, lũ trên các sông đang rút, chính quyền, lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân tập trung dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, xử lý các điểm sạt lở.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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