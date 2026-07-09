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Mường Khương (Lào Cai) phát huy hiệu quả "4 tại chỗ" trong mưa lũ

Thứ Năm, 17:14, 09/07/2026
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VOV.VN - Mưa lớn dồn dập những ngày qua đã gây ngập úng và sạt lở nghiêm trọng tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Ngay trong mưa lũ, chính quyền và lực lượng chức năng địa phương đã khẩn trương ứng cứu, nỗ lực khắc phục hậu quả để hỗ trợ bà con sớm ổn định cuộc sống.

Mưa lớn dồn dập, đặc biệt sau đêm qua (9/7), nước từ các đồi núi dốc đổ dồn về dâng nhanh, tràn vào nhà của 10 hộ dân tại xã Mường Khương, nặng nề nhất là ở các thôn Na Đẩy và Na Bủ - Hàm Rồng. Nước ngập sâu trên Tỉnh lộ 154; hơn 24 ha lúa và hoa màu của bà con ngập chìm trong biển nước. Cùng với đó, hàng trăm mét khối đất đá sạt lở đã chia cắt 11 tuyến đường liên thôn, đường tuần tra biên giới tại các khu vực như Sao Cô Sỉn, Sả Hồ hay Choán Ván.

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Ngập úng diện rộng tại Mường Khương sau mưa lớn kéo dài

Sự hoang mang của người dân trong đêm mưa lớn đã nhanh chóng được xoa dịu khi các lực lượng xung kích kịp thời gõ cửa từng nhà để hỗ trợ di dời.

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Hàng chục nhà dân bị nước ngập vào nhà

Chị Lùng Thị Say, ở thôn Na Đẩy nhớ lại: “Lúc 22h, chuẩn bị đi ngủ là trời bắt đầu mưa. Mưa to rồi lại mưa nhỏ từng chặp. Từ 6h sáng là Trưởng thôn, dân quân, công an đều đã tới giúp bà con vận chuyển đồ đạc”.

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Các lực lượng thường xuyên ứng trực hỗ trợ bà con

Đối với những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn như gia đình bà Lù Thị Chon ở cùng thôn, việc bảo vệ được sinh kế trong dòng nước lũ là điều vô cùng may mắn. Sự xuất hiện của lực lượng cứu hộ đúng lúc nguy nan khiến bà rất xúc động.

“Gia đình tôi chẳng có tài sản gì đáng giá ngoài 5 con lợn. May mắn là hôm đó tôi vừa đi chợ về kịp để gọi Trưởng thôn và lực lượng dân quân đến hỗ trợ. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn mọi người”, bà Lù Thị Chon chia sẻ.

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Mưa lũ làm hư hỏng nhiều tuyến đường trên địa bàn

Rất may mắn, trận mưa cực đoan không gây thiệt hại về người. Bước sang giai đoạn khắc phục hậu quả, chính quyền địa phương đang dồn toàn lực triển khai các giải pháp cấp bách nhằm sớm khôi phục hạ tầng và ổn định đời sống, sản xuất cho bà con.

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Vật nuôi của người dân được sơ tán ra nơi an toàn

Ông Đào Văn Chiến, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai thông tin: “Đối với Phòng Nông nghiệp và Môi trường, chúng tôi phối hợp cùng công an, quân sự và các lực lượng xung kích bốn tại chỗ đến những nơi ngập úng trọng yếu để căng dây, cắm biển cảnh báo. Về hệ thống giao thông, trong ngày hôm nay toàn bộ các tuyến sẽ được khắc phục. Khi nước rút, chúng tôi cũng cử cán bộ xuống giúp bà con khắc phục hậu quả, kiểm tra, đánh giá thiệt hại tài sản, hoa màu để báo cáo UBND tỉnh”.

 

Hiện nay, mưa trên địa bàn xã Mường Khương đã giảm, tuy nhiên do nền đất ngậm no nước, nguy cơ sạt lở ta-luy dương và ta-luy âm vẫn ở mức rất cao. Chính quyền địa phương đang tiếp tục bám nắm cơ sở, đồng thời khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan khi di chuyển qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu; chủ động các biện pháp phòng tránh để bảo đảm an toàn tính mạng, từng bước khôi phục sản xuất, đưa cuộc sống trở lại bình thường.

An Kiên/VOV-Tây Bắc
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