Nam công nhân ở TP.HCM bị máy cắt đứt lìa 4 ngón tay khi đang làm việc

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nam công nhân trong quá trình thao tác trên máy cắt gỗ thì gặp nạn, khiến 4 ngón tay bị đứt lìa.

Qua xác minh, nạn nhân được xác định là anh T.C.V (SN 1999, quê Cà Mau). Sự việc xảy ra tại Công ty TNHH Nội thất F.K Việt Nam.

Đại diện Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM xác nhận vụ việc trên xảy ra chiều ngày 9/5. Anh V. được đồng nghiệp sơ cứu và đưa đi bệnh viện tuyến trên để thực hiện phẫu thuật khẩn cấp.

Hiện bệnh viện đã nối lại thành công các ngón tay cho anh V. Nạn nhân đang được theo dõi sát sao. Phía công ty nơi xảy ra tai nạn cam kết sẽ chịu toàn bộ chi phí điều trị cho đến khi anh V. hồi phục.

Đáng chú ý, anh V. mới bắt đầu làm việc tại công ty này từ ngày 16/4. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.