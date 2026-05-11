中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nam công nhân ở TP.HCM bị máy cắt đứt lìa 4 ngón tay khi đang làm việc

Thứ Hai, 14:12, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 11/5, các cơ quan chức năng tại TP.HCM cho biết đang xác minh và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty TNHH Nội thất F.K Việt Nam (KCN Tân Bình, phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM - trước đây thuộc huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương).

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nam công nhân trong quá trình thao tác trên máy cắt gỗ thì gặp nạn, khiến 4 ngón tay bị đứt lìa.

nam cong nhan o tp.hcm bi may cat dut lia 4 ngon tay khi dang lam viec hinh anh 1
Cảnh nam công nhân đang làm việc thì bị tai nạn lao động cắt từ clip.

Qua xác minh, nạn nhân được xác định là anh T.C.V (SN 1999, quê Cà Mau). Sự việc xảy ra tại Công ty TNHH Nội thất F.K Việt Nam.

Đại diện Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM xác nhận vụ việc trên xảy ra chiều ngày 9/5. Anh V. được đồng nghiệp sơ cứu và đưa đi bệnh viện tuyến trên để thực hiện phẫu thuật khẩn cấp.

Hiện bệnh viện đã nối lại thành công các ngón tay cho anh V. Nạn nhân đang được theo dõi sát sao. Phía công ty nơi xảy ra tai nạn cam kết sẽ chịu toàn bộ chi phí điều trị cho đến khi anh V. hồi phục.

Đáng chú ý, anh V. mới bắt đầu làm việc tại công ty này từ ngày 16/4. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Tag: Công nhân TP.HCM Bình Dương tai nạn tai nạn lao động
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khởi tố vụ tai nạn lao động tại núi Tazon làm 3 người chết
Khởi tố vụ tai nạn lao động tại núi Tazon làm 3 người chết

VOV.VN - Khởi tố vụ án “vô ý làm chết người” liên quan đến tai nạn lao động tại khu vực núi Tazon, khiến 3 người chết.

Khởi tố vụ tai nạn lao động tại núi Tazon làm 3 người chết

Khởi tố vụ tai nạn lao động tại núi Tazon làm 3 người chết

VOV.VN - Khởi tố vụ án “vô ý làm chết người” liên quan đến tai nạn lao động tại khu vực núi Tazon, khiến 3 người chết.

Ngư dân bị tai nạn lao động được cứu chữa kịp thời tại đảo Song Tử Tây
Ngư dân bị tai nạn lao động được cứu chữa kịp thời tại đảo Song Tử Tây

VOV.VN - Ngày 23/3, Bệnh xá tại đảo Song Tử Tây (Đặc khu Trường Sa) đã tiếp nhận và cấp cứu kịp thời một ngư dân bị tai nạn lao động trong quá trình khai thác hải sản trên biển.

Ngư dân bị tai nạn lao động được cứu chữa kịp thời tại đảo Song Tử Tây

Ngư dân bị tai nạn lao động được cứu chữa kịp thời tại đảo Song Tử Tây

VOV.VN - Ngày 23/3, Bệnh xá tại đảo Song Tử Tây (Đặc khu Trường Sa) đã tiếp nhận và cấp cứu kịp thời một ngư dân bị tai nạn lao động trong quá trình khai thác hải sản trên biển.

Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân bị tai nạn lao động
Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân bị tai nạn lao động

VOV.VN - Bệnh xá đảo Song Tử Tây, Đặc khu Trường Sa vừa tiếp nhận, cấp cứu ngư dân Lê Văn Dũng (53 tuổi, quê xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi), thợ lặn trên tàu cá QNg 97939-TS.

Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân bị tai nạn lao động

Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân bị tai nạn lao động

VOV.VN - Bệnh xá đảo Song Tử Tây, Đặc khu Trường Sa vừa tiếp nhận, cấp cứu ngư dân Lê Văn Dũng (53 tuổi, quê xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi), thợ lặn trên tàu cá QNg 97939-TS.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục