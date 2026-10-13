Nam sinh lớp 12 ở Bắc Ninh dũng cảm ngăn chặn hai đối tượng trộm chó

Những ngày qua, đoạn video ghi lại cảnh một nam sinh dũng cảm ngăn chặn hai đối tượng trộm chó thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Dù bị thương trong lúc giằng co, em vẫn kiên quyết tri hô, ngăn cản các đối tượng, góp phần giúp lực lượng chức năng bắt giữ.

Tuấn Phong chống trả những kẻ trộm chó có sử dụng hung khí (Ảnh cắt từ clip)

Nam sinh trong đoạn video là Phạm Trần Tuấn Phong, học sinh lớp 12, Trường THPT Thái Thuận (Bắc Ninh). Khi phát hiện hai đối tượng trộm chó, Phong lập tức hô hoán, cảnh báo người dân. Bị phát hiện, các đối tượng quay lại tấn công nam sinh.

Nhận thấy tình huống nguy hiểm, Phong bảo hai em nhỏ ở gần đó đi trước, còn mình ở lại ngăn cản các đối tượng. Dù không có phương tiện hỗ trợ, nam sinh vẫn kiên quyết chống trả, khiến hai đối tượng gặp khó khăn và phải bỏ chạy. Trong lúc giằng co, Phong bị thương ở mặt và tay.

Hành động tri hô, ngăn cản của Phong góp phần giúp lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ hai đối tượng. Ghi nhận tinh thần dũng cảm, trách nhiệm trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm, Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn đã biểu dương, khen thưởng nam sinh 15 triệu đồng.

Hành động của Phạm Trần Tuấn Phong vừa được Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn biểu dương, khen thưởng với mức 15 triệu đồng vì thành tích dũng cảm

Trao đổi với phóng viên, cô Phan Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thái Thuận, cho biết Phong là học sinh ngoan, chăm chỉ, gương mẫu và có kết quả học tập tốt. Em còn là thành viên đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh của trường.

Ngay sau khi nắm được thông tin, nhà trường đã động viên, khen thưởng Phong, đồng thời tuyên dương em trên các kênh thông tin của trường và Đoàn trường. Hành động của nam sinh cũng được phát trên loa truyền thanh của nhà trường nhằm lan tỏa tinh thần dũng cảm, ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Cô giáo trao đổi với em Phạm Trần Tuấn Phong về hành động dũng cảm vừa qua

Theo cô Hà, nhà trường thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng giáo dục học sinh cách nhận diện tội phạm, trang bị kỹ năng ứng phó với những tình huống nguy hiểm. Khi gặp các đối tượng manh động, học sinh cần ưu tiên bảo đảm an toàn, hô hoán và kêu gọi người dân hỗ trợ, không tự ý đối đầu khi không có điều kiện bảo vệ bản thân.

“Từ đầu năm học, trường đã tổ chức nhiều hoạt động giáo dục pháp luật, đạo đức, kỹ năng sống và duy trì các đội thanh niên xung kích nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh đối với cộng đồng”, cô Hà cho biết.