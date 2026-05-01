中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  An Giang
    Đặt mặc định Xem
  Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nam thiếu niên tử vong sau đuôi xe tải, bạn đi cùng ngồi thất thần ở hiện trường

Thứ Sáu, 15:40, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

Thiếu niên lái xe máy trên Quốc lộ 51 tông vào đuôi xe tải dừng bên đường, tử vong tại chỗ; người ngồi sau bị thương nặng. Vụ tai nạn xảy ra khi cả hai đang trên đường về nhà sau dịp nghỉ lễ.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 7h sáng nay (1/5) trên quốc lộ 51, đoạn qua phường Long Hương, TPHCM (khu vực phường Kim Dinh, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Quang Hưng

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe máy BKS 59G1-682.xx do N.T.A. (15 tuổi, trú quận 12 cũ, TPHCM) điều khiển, chở theo Nguyễn Thành P. (17 tuổi) ngồi phía sau, lưu thông trên quốc lộ 51 theo hướng từ Vũng Tàu đi Đồng Nai.

Khi đến trước số nhà 485, xe máy bất ngờ tông vào đuôi ô tô tải BKS 72C-223.xx đang dừng bên đường để tài xế vào tiệm gần đó giao hàng.

Cú va chạm mạnh khiến N.T.A. tử vong tại chỗ, Nguyễn Thành P. bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Chiếc xe máy biến dạng phần đầu sau cú tông mạnh vào ô tô. Ảnh: Quang Hưng

Tại hiện trường, xe máy nằm chắn ngang phía sau đuôi xe tải, phần đầu bị biến dạng, hư hỏng. Ô tô tải bị vỡ đèn hậu.

Nhận tin báo, Đội CSGT Nam Sài Gòn (Phòng CSGT Công an TPHCM) phối hợp Công an phường Long Hương khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Nam thanh niên đi cùng trong nhóm ngồi bên thi thể nạn nhân. Ảnh: Quang Hưng

Ngồi thất thần bên thi thể nạn nhân, một thanh niên đi cùng cho biết nhóm đã đi Vũng Tàu chơi lễ từ ngày 30/4; sáng nay trên đường trở về, không thấy A. và P. đi phía sau nên quay lại tìm thì phát hiện vụ việc đau lòng trên.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo Quang Hưng/Vietnamnet
Tag: tử vong đâm đuôi xe tải quốc lộ 51 vũng tàu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đồng Tháp: Ô tô và xe máy chạm nhau, bé 5 tuổi tử vong
Đồng Tháp: Ô tô và xe máy chạm nhau, bé 5 tuổi tử vong

VOV.VN - Chiều 30/4, tại phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa ô tô và xe máy, khiến một em bé 5 tuổi tử vong.

Đồng Tháp: Ô tô và xe máy chạm nhau, bé 5 tuổi tử vong

Đồng Tháp: Ô tô và xe máy chạm nhau, bé 5 tuổi tử vong

VOV.VN - Chiều 30/4, tại phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa ô tô và xe máy, khiến một em bé 5 tuổi tử vong.

Khởi tố tài xế dùng điện thoại, tông tử vong công nhân môi trường ở Thái Nguyên
Khởi tố tài xế dùng điện thoại, tông tử vong công nhân môi trường ở Thái Nguyên

VOV.VN - Vừa điều khiển xe vừa dùng điện thoại, Tuân tông tử vong nữ công nhân môi trường ở Thái Nguyên rồi lái xe rời hiện trường, hôm sau mang đi sửa nhằm xóa dấu vết.

Khởi tố tài xế dùng điện thoại, tông tử vong công nhân môi trường ở Thái Nguyên

Khởi tố tài xế dùng điện thoại, tông tử vong công nhân môi trường ở Thái Nguyên

VOV.VN - Vừa điều khiển xe vừa dùng điện thoại, Tuân tông tử vong nữ công nhân môi trường ở Thái Nguyên rồi lái xe rời hiện trường, hôm sau mang đi sửa nhằm xóa dấu vết.

Đồng Tháp: Tai nạn tại bến đò một hành khách tử vong
Đồng Tháp: Tai nạn tại bến đò một hành khách tử vong

VOV.VN - Một hành khách qua sông bị chiếc đò cán lên người dẫn đến tử vong, đó là trường hợp hy hữu vừa xảy ra tại bến đò 28 (xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp).

Đồng Tháp: Tai nạn tại bến đò một hành khách tử vong

Đồng Tháp: Tai nạn tại bến đò một hành khách tử vong

VOV.VN - Một hành khách qua sông bị chiếc đò cán lên người dẫn đến tử vong, đó là trường hợp hy hữu vừa xảy ra tại bến đò 28 (xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp).

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục