中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đồng Tháp: Ô tô và xe máy chạm nhau, bé 5 tuổi tử vong

Thứ Năm, 19:37, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 30/4, tại phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa ô tô và xe máy, khiến một em bé 5 tuổi tử vong.

Vào khoảng 14h15h, chiếc ô tô mang biển kiểm soát 70A.510.53 do ông Phan Văn Cao, (sinh 1981, ngụ Ấp 10, xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển lưu thông trên đường Rạch Gầm (thuộc nội ô phường Mỹ Tho) thì rẽ trái vào đường Hùng Vương. 

Dong thap O to va xe may cham nhau, be 5 tuoi tu vong hinh anh 1
Hiện trường vụ tai nạn giao thông 

Khi ô tô tới giữa nút giao giữa 2 tuyến đường này thì bất ngờ va chạm với xe máy mang biển số 63H7-5996 do ông Huỳnh Văn Ngọc (sinh 1968, ngụ 91 Trưng Nhị, Phường Mỹ Tho, Đồng Tháp) điều khiển chở trên xe cùng Nguyễn Thị Hồng Xuân(sinh 1971), Nguyễn Huỳnh Duy Phong (sinh 2020 ngụ Khu phố Hội Gia, Phường Mỹ Phong, Đồng Tháp) và Nguyễn Huỳnh Như, (sinh 2023, ngụ Khu phố Hội Gia, phường Mỹ Phong, Đồng Tháp) đang lưu thông cùng chiều.

Vụ va chạm này, khiến cả 4 người trên xe máy ngã văng xuống đường. Riêng cháu Nguyễn Huỳnh Duy Phong đã tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Tiền Giang.

Dong thap O to va xe may cham nhau, be 5 tuoi tu vong hinh anh 2
Một trẻ em 5 tuổi tử vong sau vụ va chạm giữa mô tô và ô tô

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đã có mặt điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân tai nạn đau lòng trên.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Tag: tử vong bé 5 tuổi va chạm oto xe máy đồng tháp
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đồng Tháp: Tai nạn tại bến đò một hành khách tử vong
VOV.VN - Một hành khách qua sông bị chiếc đò cán lên người dẫn đến tử vong, đó là trường hợp hy hữu vừa xảy ra tại bến đò 28 (xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp).

Vụ tai nạn khiến học sinh lớp 12 tử vong: Xe máy "độ" dung tích xi-lanh gấp 3 lần
VOV.VN - Sáng 30/4, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa có kết quả giám định chiếc xe máy trong vụ tai nạn giao thông khiến một nam sinh lớp 12 tử vong, một cựu Thiếu tá CSGT bị khởi tố. Cụ thể, chiếc xe máy đã độ dung tích xi-lanh cao hơn gấp 3 lần nguyên bản.

2 phương tiện thủy va chạm, một người tử vong tại Đồng Tháp
VOV.VN - Các  cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đường thủy làm 1 người tử vong.

Hai vụ tai nạn liên tiếp trong đêm mưa dông ở Hà Nội, 2 người tử vong tại chỗ
VOV.VN - Vào khoảng 22h05 ngày 28/4, trên tuyến đường trục phía Nam (đoạn qua xã Tam Hưng, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ben và xe máy khiến 2 người tử vong tại chỗ.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục