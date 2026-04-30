Đồng Tháp: Ô tô và xe máy chạm nhau, bé 5 tuổi tử vong

Vào khoảng 14h15h, chiếc ô tô mang biển kiểm soát 70A.510.53 do ông Phan Văn Cao, (sinh 1981, ngụ Ấp 10, xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển lưu thông trên đường Rạch Gầm (thuộc nội ô phường Mỹ Tho) thì rẽ trái vào đường Hùng Vương.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Khi ô tô tới giữa nút giao giữa 2 tuyến đường này thì bất ngờ va chạm với xe máy mang biển số 63H7-5996 do ông Huỳnh Văn Ngọc (sinh 1968, ngụ 91 Trưng Nhị, Phường Mỹ Tho, Đồng Tháp) điều khiển chở trên xe cùng Nguyễn Thị Hồng Xuân(sinh 1971), Nguyễn Huỳnh Duy Phong (sinh 2020 ngụ Khu phố Hội Gia, Phường Mỹ Phong, Đồng Tháp) và Nguyễn Huỳnh Như, (sinh 2023, ngụ Khu phố Hội Gia, phường Mỹ Phong, Đồng Tháp) đang lưu thông cùng chiều.

Vụ va chạm này, khiến cả 4 người trên xe máy ngã văng xuống đường. Riêng cháu Nguyễn Huỳnh Duy Phong đã tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Tiền Giang.

Một trẻ em 5 tuổi tử vong sau vụ va chạm giữa mô tô và ô tô

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đã có mặt điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân tai nạn đau lòng trên.