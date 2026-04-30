Đồng Tháp: Dừng trên đường cao tốc đi vệ sinh, một người bị ô tô tông tử vong

Thứ Năm, 20:35, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vào khoảng 13h ngày 30/04, ông Liêu Kỳ Nhân (sinh 1984, nơi cư trú số 118/6A, phường Tân Thuận, TP. HCM) điều khiển xe ô tô biển số 51K-642.25 chở vợ là Lương Thị Ngọc Trâm lưu thông trên cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận hướng Đồng Tháp-Cần Thơ.

Khi phương tiện này lưu thông đến địa bàn phường Thanh Hoà, tỉnh Đồng Tháp thì dừng lại ở làn khẩn cấp để xuống xe đi vệ sinh. Khi ông Nhân vừa xuống xe thì bị xe ô tô khách Phương Trang biển số 50E-618.63 do Lê Thanh Xuân (sinh 1989 cư trú xã Lương Phi, tỉnh An Giang) điều khiển từ phía sau tới tông vào anh Nhân dẫn đến tử vong.

Dong thap dung tren duong cao toc di ve sinh, mot nguoi bi o to tong tu vong hinh anh 1
Sau vụ tai nạn giao thông, một đoạn đường cao tốc bị ùn ứ giao thông cục bộ

Sau va chạm, xe Phương Trang dừng lại thì xe ô tô khách Thành Bưởi biển số 50H-250.14 do tài xế Châu Văn Song (sinh 1984, nơi cư trú tỉnh Vĩnh Long) điều khiển phía sau tới đụng vào phía sau xe ô tô Phương Trang làm 2 xe ô tô hư hỏng. Vụ tai nạn giao thông gây ùn ứ giao thông cục bộ, các cơ quan chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông và xác minh là rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn chết người trên.

 Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Tin liên quan

Khởi tố tài xế dùng điện thoại, tông tử vong công nhân môi trường ở Thái Nguyên

VOV.VN - Vừa điều khiển xe vừa dùng điện thoại, Tuân tông tử vong nữ công nhân môi trường ở Thái Nguyên rồi lái xe rời hiện trường, hôm sau mang đi sửa nhằm xóa dấu vết.

Đồng Tháp: Tai nạn tại bến đò một hành khách tử vong
VOV.VN - Một hành khách qua sông bị chiếc đò cán lên người dẫn đến tử vong, đó là trường hợp hy hữu vừa xảy ra tại bến đò 28 (xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp).

Vụ tai nạn khiến học sinh lớp 12 tử vong: Xe máy “độ” dung tích xi-lanh gấp 3 lần
VOV.VN - Sáng 30/4, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa có kết quả giám định chiếc xe máy trong vụ tai nạn giao thông khiến một nam sinh lớp 12 tử vong, một cựu Thiếu tá CSGT bị khởi tố. Cụ thể, chiếc xe máy đã độ dung tích xi-lanh cao hơn gấp 3 lần nguyên bản.

2 phương tiện thủy va chạm, một người tử vong tại Đồng Tháp
VOV.VN - Các  cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đường thủy làm 1 người tử vong.

