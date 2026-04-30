Đồng Tháp: Dừng trên đường cao tốc đi vệ sinh, một người bị ô tô tông tử vong
VOV.VN - Vào khoảng 13h ngày 30/04, ông Liêu Kỳ Nhân (sinh 1984, nơi cư trú số 118/6A, phường Tân Thuận, TP. HCM) điều khiển xe ô tô biển số 51K-642.25 chở vợ là Lương Thị Ngọc Trâm lưu thông trên cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận hướng Đồng Tháp-Cần Thơ.
Khi phương tiện này lưu thông đến địa bàn phường Thanh Hoà, tỉnh Đồng Tháp thì dừng lại ở làn khẩn cấp để xuống xe đi vệ sinh. Khi ông Nhân vừa xuống xe thì bị xe ô tô khách Phương Trang biển số 50E-618.63 do Lê Thanh Xuân (sinh 1989 cư trú xã Lương Phi, tỉnh An Giang) điều khiển từ phía sau tới tông vào anh Nhân dẫn đến tử vong.
Sau va chạm, xe Phương Trang dừng lại thì xe ô tô khách Thành Bưởi biển số 50H-250.14 do tài xế Châu Văn Song (sinh 1984, nơi cư trú tỉnh Vĩnh Long) điều khiển phía sau tới đụng vào phía sau xe ô tô Phương Trang làm 2 xe ô tô hư hỏng. Vụ tai nạn giao thông gây ùn ứ giao thông cục bộ, các cơ quan chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông và xác minh là rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn chết người trên.